Fokus Pada Ekosistem Logistik Hijau, PEVC 2026 Libatkan Akademisi hingga Penyedia Teknologi

JawaPos.com - Akselerasi transisi menuju ekonomi rendah karbon terus didorong oleh Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO). Salah satunya lewat PERIKLINDO Electric Vehicle Conference (PEVC) 2026, yang menempatkan sektor transportasi dan logistik sebagai fokus utama transformasi hijau.

Mengusung tema ‘The Future of a Clean and Efficient Mobility’, PEVC 2026 menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.

"Kita punya dua program besar, EV Conference tanggal 28, berikutnya kita juga punya EV Show. Masyarakat dari berbagai kalangan silakan hadir, tidak bayar, karena di situ ada proses edukasi, promosi, dan transaksi," ujar Ketua Umum PERIKLINDO Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta, baru-baru ini.

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Dalam pandangannya, transformasi logistik berkelanjutan di Indonesia kini tidak sekadar berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga menyasar efisiensi operasional dan optimalisasi rantai pasok.

Ia mencontohkan penghematan biaya operasional yang sangat signifikan dirasakan oleh pengguna kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional.

"Biasanya kalau bahan bakar itu Rp 7-8 juta, dengan mobil listrik ini rasanya sekitar Rp 800 ribu gitu ya. Jauh sekali dan nyaman," imbuhnya.

Di samping efisiensi, Moeldoko juga menekankan pentingnya perhatian terhadap regulasi, insentif, serta perizinan agar adopsi kendaraan listrik di sektor niaga dapat berjalan optimal.

Pembahasan dalam PEVC 2026 terbagi dalam dua subtema utama.

Untuk membedah masalah ekosistem logistic hijau ini, PEVC 2026 akan membahas 2 sub tema. Subtema pertama, Green Commercial Fleet: Transforming Logistics with Electric Vehicles, yang akan menyoroti percepatan adopsi kendaraan listrik pada armada komersial.