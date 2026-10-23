Isuzu Konfiden Pertahankan Tren Positif Penjualan Segmen Kurir dan Logistik di Jatim

JawaPos.com - Jatim menjadi pasar yang potensial bagi Isuzu. Tahun ini, pertumbuhan penjualannya cukup pesat.

Secara year to date, tahun ini persentase penjualan Isuzu telah mencatatkan pertumbuhan di angka 30 persen.

Per September misalnya. Dibandingkan dengan penjualan pada 2025 sampai September, pertumbuhannya bisa mencapai 35 persen.

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Angka itulah yang jadi modal Astra Isuzu dalam mempertahankan tren positif tersebut sampai akhir 2026.

Regional Business Head Timur PT Astra International, Tbk Isuzu Cahyo Nugroho menyebutkan, market share untuk area penjualan Isuzu di Jatim mengalami kenaikan di 38,6 persen.

”Surabaya yang tertinggi. Terutama Surabaya Raya, plat L dan W, kenaikan market share ada di 69,8 persen,” sambung Cahyo.

Dengan Isuzu Festival yang dimulai di bulan ini, Isuzu yakin dapat mempertahankan tren positif penjualannya sampai akhir tahun.

Pertumbuhan pesat sektor logistik dan kurir di Jatim jadi faktor utama.