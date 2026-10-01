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Banu Adikara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Jarang Dikuras, Endapan dan Karat Bisa Menumpuk di Tangki Water Heater dan Berdampak ke Kesehatan

Ilustrasi mandi air panas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi mandi air panas. (Istimewa)

 

JawaPos.com  Air panas dari water heater belum tentu bersih jika tangki tidak pernah dikuras.

Endapan mineral, kerak, pasir, lumpur, hingga karat dapat menumpuk di dalam tangki dan baru terlihat ketika perangkat dibersihkan atau mengalami gangguan.

Situs Centers for Disease Control and Prevention mencatat, water heater yang jarang dibersihkan dapat mengalami penumpukan kerak, sedimen, dan biofilm.

Kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme, termasuk Legionella, yang dapat menyebar melalui aerosol saat seseorang mandi. Paparan Legionella dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti Legionnaires' disease dan Pontiac fever, terutama pada kelompok yang lebih rentan.

Selain memengaruhi kualitas air, penumpukan endapan dapat membuat proses pemanasan lebih lambat, konsumsi energi meningkat, serta memperbesar risiko korosi dan kerusakan tangki.

Persoalan perawatan water heater tersebut masih kerap terabaikan karena perangkat umumnya dianggap cukup digunakan tanpa perawatan rutin. Padahal, pengurasan diperlukan untuk mengeluarkan endapan yang terakumulasi di dalam tangki.

“Kenyamanan sebenarnya dimulai dari bagian dalam yang bersih dan terawat. Kami ingin memastikan konsumen mendapatkan water heater yang nyaman, aman, dan mudah dirawat tanpa harus selalu bergantung pada teknisi,” ujar Head of Product Line Wellbeing Category Electrolux Indonesia, Rino Nainggolan dalam keterangan tertulisnya.

Rino menjelaskan, pihaknya saat ini tengah memperkenalkan lini water heater UltimateHome Series, merekomendasikan pengurasan secara berkala, termasuk setiap bulan. Seri tersebut dilengkapi fitur Easy Drain dan Self Drain yang memungkinkan pengguna melakukan pengurasan secara mandiri.

Selama ini, pengurasan water heater konvensional umumnya membutuhkan bantuan teknisi dengan biaya sekitar Rp 200.000–Rp 250.000 per kunjungan. Jika dilakukan rutin, biaya perawatan tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi pengguna.

"Karena itu, kebiasaan memeriksa dan menguras tangki secara berkala menjadi bagian penting dari perawatan water heater, baik untuk menjaga performa maupun mengurangi risiko kerusakan akibat endapan dan korosi," katanya.

Editor: Banu Adikara
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