Jangan Khawatir Beli Motor di Balai Lelang, Berikut 4 Kelebihannya

JawaPos.com - Mencari motor dengan harga miring tapi tetap layak pakai kini bukan hal sulit. Salah satu cara yang mulai dilirik banyak orang adalah membeli motor bekas melalui balai lelang. Selain harganya yang jauh lebih terjangkau, pilihan unit yang tersedia juga sangat beragam.
Menariknya lagi, kamu bisa menemukan motor dengan kondisi yang masih bagus, bahkan tergolong muda pemakaian. Dengan proses yang relatif cepat dan transparan, balai lelang jadi alternatif cerdas buat kamu yang butuh kendaraan tanpa ribet.
Berikut 4 alasan motor lelang jadi incaran seperti dirangkum dari Ibid Astra!
1. Pilihan Motor Sangat Beragam
Di balai lelang, kamu tidak hanya menemukan motor dari pemilik perorangan, tetapi juga dari perusahaan, instansi, hingga organisasi yang melepas unit dalam jumlah banyak. Hal ini membuat pilihan motor jadi lebih luas, mulai dari bebek, matic, motor listrik, sampai kendaraan roda tiga untuk kebutuhan usaha. Kalau lagi beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan motor keluaran baru dengan kondisi kilometer yang masih rendah.
2. Harga Lebih Ramah di Kantong
Salah satu daya tarik utama motor lelang adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dealer atau marketplace, biasanya bisa selisih sekitar 8–10 persen.
Harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti merek, tahun produksi, kondisi fisik, kelengkapan dokumen, hingga jumlah peminat saat lelang berlangsung. Karena dijual apa adanya, kamu punya peluang besar mendapatkan unit dengan harga yang sangat menarik.
3. Ada Laporan Kondisi Kendaraan
Banyak unit motor lelang sudah dilengkapi dengan laporan hasil inspeksi. Ini jadi nilai tambah karena kamu bisa mengetahui kondisi asli motor secara lebih transparan. Dari laporan tersebut, kamu bisa mengecek apakah motor pernah mengalami kecelakaan atau terkena banjir, sehingga bisa mempertimbangkan dengan lebih matang sebelum membeli.
