Smartphone Realme C53 NFC, Entry Level Terbaik, Gendong Banyak Keunggulan

JawaPos.com - Mengawali pembaruan strategi C Series yang diumumkan pada Maret lalu yakni Realme C55 NFC, Realme lanjut dengan gebrakan lainnya. Masih dari kelas terjangkau dan melanjutkan suksesi realme C55 NFC, Realme kini merilis adiknya, Realme C53 NFC yang hadir tak kalah menarik.

Realme C53 NFC dengan jargon "33W Champion Charge" hadir untuk dipinang konsumen lainnya, yang lagi cari-cari HP murah namun nggak murahan. Realme C53 NFC ini nggak main-main, handset ini merupakan entry-level terbaik dengan 33W fast charging dan punya jeroan menggoda.

Memorinya besar, 12*/128 GB di kelas terjangkau dan bisa dikatakan merupakan game changer di segmen tersebut. Sebagai game-changer smartphone di entry-level, realme C53 NFC menghadirkan tiga fitur terbaik di segmennya. Misalnya, Realme C53 NFC mengakhiri era pengisian daya yang lambat dengan menghadirkan pengisian daya tercepat 33W di segmennya. Smartphone ini hadir dengan memori besar dengan RAM dinamis hingga 12 GB + penyimpanan 128 GB dan handset ini hadir dengan bodi Ultra Slim 7,49mm tertipis di segmennya dengan desain Shiny Champion yang inovatif.

Penasaran bagaimana kesan kami terhadap Realme C53 NFC? Berikut ulasan selengkapnya.

Desain Glowing

Sebagai smartphone entry-level yang notabene punya harga terjangkau, Realme C53 NFC dari sisi desain bisa dibilang tidak merepresentasikan hal demikian. Harganya yang terjangkau tak membuat handset ini tampil murahan.

Realme C53 NFC memiliki bodi tipis dengan dimensi hanya 7,49mm di segmennya dan juga menjadi smartphone tertipis di semua smartphone Realme saat ini. Selain itu, Realme C53 NFC dipasangkan dengan desain bezel right angle yang populer yang umumnya hanya dapat dilihat pada model-model flagship kelas atas.

Dengan ini, Anda dapat merasakan pengalaman menggenggam smartphone yang nyaman. Hal inilah yang kami rasakan saat menggenggam ponsel ini. Tipis. Kendati layarnya besar dengan ukuran 6,7 inci lebih, hal tersebut tak mengurangi kenyamanan saat memegang ponsel ini.

Yang menarik ada di bagian belakang. Realme C Series baru ini hadir dengan terobosan desain yang boleh dibilang berani. Rilis dengan warna Champion Gold (emas) dan Mighty Black (hitam), ponsel pintar Realme ini membawa finishing yang menurut kami out of the box.

Unit yang dipinjamkan kepada kami berwarna Champion Gold. Pada area belakang, ada tekstur garis emas dan efek cahaya keemasan di bagian belakang menyerupai pita emas dan lampu sorot. Blink-blink, glowing. Berkilau.

Untuk membuat bagian belakang Realme C53 NFC lebih menarik dan berdesain apik, Realme mengimplementasikan proses yang canggih. Realme C53 NFC memiliki proses pelapisan gradien filamen emas pertama di kelasnya dengan enam lapisan lapisan gradien dan lapisan optik untuk menghasilkan efek gradien tiga zona dan tiga warna.

Perangkat smartphone Realme C53 NFC. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Selain itu, pengguna dapat merasakan jutaan tekstur raster yang dihasilkan dengan menggunakan presisi tingkat nanometer, jumlah piksel yang diklaim mencapai jutaan, dan pemrosesan data tingkat GB menggunakan teknologi litografi presisi 100 nm.