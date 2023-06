Ajang BlackAuto Battle Bisa Jadi Referensi Modifikator Pemula

JawaPos.com - Bagi pecinta modifikasi BlackAuto Battle bisa menjadi referensi sebagai model sebelum melakukan perubahan tampilan. Sebagai informasi ajang BlackAuto Battle musim 2023 usai digelar dan menjadi pembuka hajatan para pecinta Automotive Culture, sekaligus perwakilan West Region.

Hajatan terbesar kompetisi dunia car tuning di Tanah air yang digelar di Summarecon Serpong [10/6] tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Dimana terbagi dalam dua kelas besar yaitu Culture untuk mewakili genre modifikasi yang good looking serta fashionable serta Contest Car mewakili genre yang lebih progresif.

Pelaksana lomba ini berusaha mengakomodir kebutuhan para builder dalam menghasilkan karya-karya modifikasi yang memang sedang hype di dunia anak muda saat ini. Apalagi masing-masing genre tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Mengusung tajuk "Real Competition, True Champion", BlackAuto Battle terus menghasilkan karya modifikasi terbaik, berkualitas serta tentunya menjadi trendsetter di industri pendukung otomotif Tanah Air.

Hingga saat ini BlackAuto Battle terus menggandeng asosiasi APACT yang sudah merancang dan mematenkan sistem penjurian yang mempertemukan Culture Car Champ dan Contest Car Champ di setiap region pada ajang Final Battle.

Baca Juga : Toyota Yaris Cross Termasuk Hybrid Buatan Indonesia Mulai Meluncur di 25 Negara

Rencananya, Final Battle BlackAuto Battle musim 2023 bakal berlangsung di JEC Jogjakarta pada 21-22 Oktober 2023 mendatang.

Tak hanya mempertandingkan karya modifikasi mobil di kelas Culture Car dan Contest Car, ajang BlackAuto Battle juga menghadirkan berbagai kontes lainnya seperti dyno test dan kontes audio yang memang tidak terpisahkan dari dunia modifikasi mobil.

"Sebagai one stop event bagi para Automotive Enthusiast, BlackAuto Battle juga menggelar kontes audio Black Out Loud dalam kategori yang sangat lengkap, mulai dari SQ, SQL dan SPL, dimana untuk kontes ini kami bekerja sama dengan 3 asosiasi dunia yaitu EMMA (Eropa), CAN (Asia) dan MECA (Amerika)," sebut Boy Prabowo, perwakilan pelaksana event BlackAuto Battle 2023 dalam siaran pers, Selasa (13/6/2023).

Kehadiran 3 asosiasi internasional di kontes audio Black Out Loud menjadikan level kompetisi ini jadi ketat dan bergengsi. Apalagi 3 besar dari masing-masing region di kompetisi ini juga nantinya akan dipertemukan di babak Final Battle.

Sedangkan bagi para pecinta mesin, kecepatan, power dan adrenalin, BlackAuto Battle 2023 juga tetap menghadirkan BlackAuto Dynotest. Ini merupakan satu-satunya engine performance show di Indonesia.

Pada putaran pertama ini dibuka 3 kelas berbeda (Diesel, NA dan FFA) yang sudah disesuaikan dengan iklim dan budaya otomotif Jabodetabek dan sekitarnya. Setiap mobil yang sudah mengalami modifikasi, kekuatan mesinnya akan diukur secara real time melalui alat yang biasa disebut dynamometer.

Ajang ini masih tetap menggunakan Mainline Dynolog, salah satu pabrikan dyno terbaik di dunia yang sering digunakan sebagai alat standar dari sekian banyak kegiatan balap dan performance dunia.

"BlackAuto Dynotest juga merupakan salah satu rangkaian kontes BlackAuto Battle yang menjadi magnet sekaligus ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Tahun ini BlackAuto Dynotest berhasil meraih rekor, yakni 1.269,1 HP yang dicetak oleh mobil Nissan GTR garapan XS Automotive," terang Boy Prabowo.