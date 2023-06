Bersaing dengan iOS dan Android, HarmonyOS Huawei Jadi yang Terbesar Ketiga

Pada kuartal keempat tahun 2022, penjualan ponsel global menunjukkan penurunan 14 persen Year on Year (YoY). Namun, iOS berkinerja lebih baik dari pada Android di pasar dengan penurunan 12 persen dari tahun ke tahun, Android , di sisi lain, harus mengatasi penurunan 16 persen dari tahun ke tahun.

Di pasar Amerika Serikat (AS), iOS dan Android bersaing memperebutkan pangsa pasar. Pada kuartal pertama tahun ini, iOS untuk sementara memimpin dengan pangsa 52 persen Selain itu, Apple mendapat lebih banyak perhatian di India karena pangsa iOS -nya terus berkembang.

HarmonyOS adalah OS sumber terbuka yang dikembangkan oleh Huawei Tech. Co. Ltd. Diluncurkan pada 2019 sebagai saingan Android Google dan iOS Apple . Pengembangan HarmonyOS didorong setelah pemerintah AS memberlakukan larangan terhadap Huawei