Simak Cara Mudah Pinjam Mobil di Platform Rental untuk Keperluan Liburan

JawaPos.com - Liburan sekolah 2023 dimulai pada pertengahan Juni setelah menyelesaikan ujian kenaikan kelas dan pembagian rapor. Biasanya, setiap dinas pendidikan masing-masing provinsi telah mengatur jadwal liburan sekolah yang bisa dilihat di kalender akademik provinsi.

Di momen libur sekolah, tak ada salahnya untuk mengajak anak untuk pergi jalan-jalan. Ke tempat wisata, salah satu moda transportasi yang bisa dipilih adalah kendaraan rentalan seperti mobil. Kenapa? Dengan merental mobil, ini sama mudahnya dengan memiliki mobil pribadi.

Saat ini ada banyak platform penyedia jasa rental mobil yang bisa dipilih. Salah satu yang menjanjikan kemudahan adalah Zoomcar, aplikasi sewa mobil lepas kunci yang dipantau satelit.

Delly Nugraha, Country Head Zoomcar Indonesia mengatakan, pihaknya siap mengawal kebutuhan rental mobil di momen libur anak sekolah. Hal ini mengaca pada peningkatan booking order di aplikasi tersebut saat libur Lebaran Idul Fitri beberapa waktu lalu.

"Lebaran kemarin merupakan momen yang menarik bagi Zoomcar. Terbukti transaksi sewa mobil di Zoomcar mengalami peningkatan booking sampai lima kali lipat. Meski saat Lebaran merupakan waktu yang sulit mencari mobil sewaan untuk mudik, namun permintaan sewa di Zoomcar bisa dilayani hampir 100 persen karena jumlah mobil yang tersedia sangat mencukupi," papar Delly di Jakarta, Senin (5/6).

Delly menjelaskan, jika armada yang dimilikinya sangat mencukupi kebutuhan transportasi untuk mudik kemarin. Pasalnya, sejak Zoomcar ada di Indonesia Maret 2022, sampai sekarang jumlah armada yang dimiliki telah mencapai ratusan kendaraan hasil kerja sama dengan mitra pemilik kendaraan (Host).

Dia juga menambahkan bahwa momen liburan sekolah di bulan Juni - Juli akan menjadi momen menarik seperti Lebaran dimana mobilitas dalam dan luar kota juga akan terjadi.

Bagi yang memilih liburan di seputaran Jabodetabek atau ingin melakukan perjalanan darat bisa memilih cara mudah sewa kendaraan. Cukup pakai aplikasi Zoomcar kemudian pilih jenis mobil dan durasi penyewaan. Pengguna bisa memilih tarif sewa mobil sesuai kebutuhan dengan harga mulai Rp 14 ribu per jam tergantung mobil yang dipilih.

Selain tarif sewa mobil yang terjangkau, keuntungan lainnya adalah tidak ada deposit untuk penyewaan mobil, tidak ribet urusan serah terima kunci mobil karena membuka pintu kendaraan bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi di ponsel.

Semuanya diklaim bisa dilakukan tanpa tatap muka dengan pemilik mobil. Mobil tinggal diambil di lokasi yang ditentukan oleh pemilik kendaraan. Jika ingin diantar dan dikembalikan sesuai dengan tempat yang kita inginkan, dikenakan biaya berkisar Rp 8.000 sampai Rp 16.000 per kilometer untuk pick up and drop mobil.

Diketahui, biaya pick up and drop mobil sewa di Zoomcar lebih terjangkau dibanding tarif flat yang dibebankan aplikasi lainnya ke pengguna mereka.

"Range tarif pick up and drop mobil lebih jelas karena hitungannya per kilometer sudah termasuk bensin dan biaya toll. Selain tarif pick up and drop, tarif sewa mobil pun lebih terjangkau," lanjut Delly.