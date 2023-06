Airbag Daihatsu Rocky dan All New Xenia Bermasalah, Harus Segera ke Bengkel

- Diklaim sebagai upaya menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan, Daihatsu di Indonesia mengumumkan program special service campaign atau recall terhadap total 1.210 unit untuk model All New Xenia dan Rocky.

Aktivitas recall merupakan hal yang umum terjadi, termasuk Daihatsu. Program ini merupakan bukti tanggung jawab dan komitmen Daihatsu dalam memberikan produk berkualitas dan pelayanan terbaik.

Adapun, untuk jumlah unit yang masuk ke dalam special service campaign adalah All New Xenia dan Rocky yang diproduksi 15 Desember 2022 – 11 Januari 2023, yaitu 1.095 unit untuk model All New Xenia dan 115 unit Rocky.