Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6 Hadir di Film Spider Man: Across the Spider Verse

JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengajak para penggemar film untuk menikmati aksi seru Miles Morales cs di Spider-Man: Across the Spider-Verse yang mulai tayang di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Di film ini, penonton bisa melihat kemunculan Ioniq 5 dan Ioniq 6, duo kendaraan listrik Hyundai yang menawarkan mobilitas terbarukan nan inovatif.

Tidak hanya itu, kendaraan konsep Flying Prophecy juga ikut beraksi di film yang dibintangi oleh Shameik Moore dan Hailee Steinfeld tersebut. Spider-Man: Across the Spider-Verse bahkan turut menampilkan konsep mobilitas masa depan dari Hyundai, seperti Advanced Air Mobility (AAM), Purpose-built Vehicles (PBV), dan stasiun Hub.

Astrid Ariani Wijana, Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan, kehadiran mobil listrik Hyundai di Spider-Man: Across the Spider-Verse menjadi cara dalam mendekatkan produk Hyundai ke masyarakat serta meningkatkan relevansi brand Hyundai di kehidupan sehari-hari.

"Pendekatan yang futuristik pada film tersebut pun sejalan dengan solusi mobilitas terbarukan yang ditawarkan Ioniq 5 dan Ioniq 6, di mana penonton diajak untuk melihat bagaimana kendaraan Hyundai mampu memberi nilai tambah bagi pengguna dalam menjalani rutinitas sehari-hari," jelasnya melalui keterangannya.

Hyundai juga mengklaim terus berkomitmen dalam mendorong era elektrifikasi di industri otomotif Indonesia. Berbagai inovasi dihadirkan untuk memaksimalkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan mobil listrik Hyundai di Indonesia.

Untuk menambah keseruan dari film Spider-Man: Across the Spider-Verse, baru-baru ini HMID telah menggelar rangkaian pameran di 11 kota sejak 17 Mei lalu yang menampilkan display khusus bertemakan Spider-Man: Across the Spider-Verse dengan Ioniq 5.

Adapun rangkaian pameran ini masih berlangsung di Centre Point Medan dan Palembang Trade Center dari 31 Mei 2023 - 4 Juni 2023. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung kecanggihan teknologi Ioniq 5 dan dunia mobilitas masa depan yang ditawarkannya. Selain itu, pengunjung juga bisa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seru.

Sebagai informasi juga, dalam film yang melanjutkan petualangan Miles Morales di Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) ini, sejumlah karakter Spider-Man baru akan muncul. Kisah dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse berbeda dengan Spider-Man yang menampilkan Tom Holland.

Kisah dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse dikembangkan dari karakter Miles Morales dalam versi komiknya. Miles Morales atau Spider-Man dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse akan berpetualang bersama Gwen Stacy atau Spider-Woman serta tim Spider-People yang baru.

Mereka akan melintasi multisemesta dan berhadapan dengan penjahat yang lebih kuat. Sebelumnya Miles Morales bersama Spider-People dari semesta lain berhasil mengalahkan Kingpin.