All New Honda Civic Type R Laris Melebihi Kuota Meskipun Dibanderol Harga Miliaran

JawaPos.com - Meskipun All New Honda Civic Type R tak diunggulkan dalan pertarungan di pasar mobil sedan sport, namun diluar dugaan mobil ini menjadi bururuna konsumen. Meskipun PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan banderol di atasa Rp 1 liliar namun antrian inden cukup panjang.

Seperti diberitakan sebelumnya, All New Honda Civic Type R generasi ke enam ini resmi meluncur di Indonesia, pada Maret 2023. Mobil sedan sport dengan kode kode FL5 tersebut didatangkan utuh dari Jepang.

Salah satu ketertarikan konsumen untuk meminang All New Honda Civic Type R karena perubahan total yang diberikan dibanding generasi sebelumnya. Dimana Honda Civic Type R generasi sebelumnya berkode FK8 yang meluncur di Indonesia pada 2017.

Dari segi harga generasi ke enam ini memang lebih mahal dari generasi lawas. Honda Civic Type R terbaru dibanderol dengan harga Rp1,399 miliar on the road, dan mempunyai beberapa pilihan warna bodi.

Namun para konsumen harus bersabar untuk mendapatkan mobil ini untuk bisa terparkir di garasi. Pasalnya untuk All New Honda Civic Type R tahun 2023 sudah melebihi batas alokasi dari Jepang.

Menurut Yusak Billy selaku Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, bila melihat dari catatan pemesan PT HPM Civic Type R terbaru lebih laku, SPK yang sudah dikantongi jaringan diler Honda di Indonesia telah melebihi kuota.

"Hingga saat ini pemesanan All New Civic Type R sudah melebihi alokasi, sekitar 114 unit. Dibanding generasi FK8 hanya 115 unit dari 2017. Namun dari segi waktu All New Civic Type R tak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan jumlah pemesanan," ujar Billy di Sirkuit Mandalika, Lombok, beberapa waktu lalu [30/5].

Billy menambahkan All New Civic Type R hanya butuh waktu sekitar dua bulan untuk mengumpulkan pemesanan sebanyak 114. Sementara generasi sebelumnya membutuhkan waktu beberapa tahun sejak dirilis, untuk mendapatkan angka tersebut.

Sayangnya meskipun banyaknya peminat, PT HPM telah menutup keran pemesanan Civic Type R FL5. Bagi konsumen yang berminat untuk membeli mobil ini baru bisa dilakukan tahun depan.

"Jadi sekarang nomor rangka 2023 sudah kita tutup, jadi untuk konsumen yang melakukan pemesanan sudah kita alihkan ke 2024. Untuk pemesanan nomer rangka 2024 kemungkinan kami akan buka di bulan Juli tahun ini," tambah Billy.

Kloter pertama ada 15 unit Civic Type R generasi terbaru masuk ke Indonesia, dengan jumlah pemesanan sekitar 95 unit. Dari jumlah unit yang ada di Indonesia baru 10 konsumen yang sudah menerima unitnya. Berita terakhir total konsumen yang baru mendapatkan unit baru 14 orang.