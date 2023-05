Di Ajang INAPA 2023, Cub Elecparts Perkenalkan Sistem Pemantauan Tekanan Ban Universal

JawaPos.com - Taiwan Excellence dengan bangga memamerkan dan memperkenalkan sejumlah produk-produk terkemuka asal Taiwan yang telah memenangkan penghargaan Taiwan Excellence Awards dalam

Pasar otomotif Indonesia memang menjadi incaran para produsen luar negeri dalam memasarkan produknya di Tanah Air. Lewat pameran otomotif Indonesia International Auto Parts, Accessories and Vehicle Equip Exhibition (INAPA) 2023, sejumlah produk asal Taiwan dioerkenalkan.

INAPA yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta digelar pada tanggal 24-26 Mei 2023. Pameran ini menjadi platform para inovator industri otomotif Taiwan untuk memamerkan produk-produk mereka yang telah diakui secara internasional.

Para perusahaan industri otomotif asal Taiwan yang berpartisi dalam event INAPA 2023, merasa bangga karena dapat membawa produk-produk unggulan Taiwan ke Indonesia. Mereka berharap dapat memperkenalkan teknologi dan inovasi terbaru kepada para profesional otomotif, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Salah satu produsen sparepart otomotif asal Taiwan dalam event INAPA 2023, adalah Cub Elecparts, yang merupakan pelopor terkemuka suku cadang elektrik mobil yang aman berdasarkan pengembangan produk inovatif secara terus menerus, bisnis yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan sparepart otomotif di tengah masyarakat.

CUB Elecparts yang didirikan pada 1979, berfokus pada desain dan pembuatan suku cadang listrik / elektronik mobil yang aman. Dimana kategori produk termasuk Sakelar, Sensor, Universal Tire Pressure Monitoring System (TPMS) dan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Menurut Lily Chen, Direktur dari Divisi Sales TPMS & Auto Parts, bahwa melalui pameran INAPA 2023 ini, CUB Elecparts memamerkan produk Sistem Pemantauan Tekanan Ban (TPMS) universal pertama, Turn-Aid Radar, sensor tekanan ban jenis bola.

"Dengan produk inovasi tersebut, CUB Elecparts dianugerahi Taiwan Excellence Awards 2023, "Rising Star" Award, the National Award of "Outstanding Small and Medium Enterprises", ujar Lily dalam keterangan resminya Senin (29/5).

Selain itu, terdapat produk Layar panel sentuh TFT 5 inci dengan ikon dan desain UI berwarna-warni membuat pengoperasian lebih nyaman dan ramah pengguna yang dapat disesuaikan untuk kendaraan dari roda dua hingga twenty-two wheels, seperti RV, mobil penumpang, bus, truk, dan kendaraan OTR.

Tak ketinggalan ada juga Sensor tekanan ban bulat yang disebut ‘ball sensor’ produk inovatif di pasaran. Tampilannya unik dan berbeda dengan sensor tekanan ban tradisional yang menggunakan metode pemasangan katup.

"Produk-produk tersebut telah membuktikan keunggulan dan inovasi yang mencerminkan standar kualitas tinggi, teknologi mutakhir, dan komitmen terhadap keberlanjutan”, tambah Lily Chen.

Selain memamerkan produk-produk unggulan, di Paviliun Taiwan Excellence juga terdapat sejumlah kegiatan menarik selama pameran INAPA 2023 diselenggarakan, antara lain yaitu demonstrasi produk, sesi presentasi, dan pertemuan bisnis.

Para pengunjung memiliki kesempatan langka untuk berinteraksi langsung dengan para ahli dan inovator industri otomotif dari Taiwan.

Bagi para perusahaan otomotif asal Taiwan, acara INAPA 2023 merupakan momen yang tak tergantikan untuk menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan otomotif, pemasok suku cadang, dan distributor di Indonesia. Mereka dengan bangga menampilkan solusi terbaik dan menawarkan kesempatan untuk kerjasama yang saling menguntungkan.