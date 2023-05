Manfaatkan Teknologi Digital Suzuki Berikan Kemudahan Jajal Mobil

JawaPos.com - Strategi yang dilakukan PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) dalam menjaring konsumen dilakukan jemput bola, konsumen dimudahkan dalam mengenal produk Suzuki. Memanfaatkan digitalisasi pihak SIS mendapat respon positif dalam memasarkan produk.

Sebuah fakta menarik diperoleh SIS dimana pada 2021 hingga 2022 sendiri jumlah konsumen yang memesan jadwal test drive mobil Suzuki melalui website resmi www.suzuki.co.id mencapai lebih dari 2.000 pesanan.

Terdiri dari pesanan beragam model mobil Suzuki seperti All New Ertiga Hybrid, New Carry, XL7 dan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Angka ini turut berkontribusi menambahkan total angka pesanan test drive via kunjungan langsung ke diler dan pameran.

Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS mengungkapkan bahwa memesan jadwal test drive unit mobil melalui website justru sangat mudah dan prosesnya sudah tertata rapi karena didukung oleh sistem pendataan otomatis.

"Hal ini jauh lebih efisien serta calon konsumen memiliki kontrol lebih atas waktu dan kesibukan pribadi," ujarnya.

Di era modern ini memesan jadwal test drive sudah menjadi sangat efisien karena cukup mendaftarkan diri melalui website resmi. Calon konsumen bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai kelebihan yang dimiliki mobil tersebut hingga tips untuk menjaga performa mobil agar selalu memberikan pengalaman yang baik ketika berkendara.

Jika calon konsumen ingin datang langsung ke diler resmi Suzuki terdekat, dapat langsung menemui sales representative yang ada di lokasi dan mendaftar lalu mengisi data diri.

“Test drive ini sangat berguna bagi calon konsumen yang ingin membeli mobil. Sales representative akan menjelaskan cara kerja dari setiap fitur yang ada di mobil agar calon konsumen dapat merasakan sensasi berkendara secara langsung,” terang Randy.

Randy menambahkan fasilitas yang dihadirkan ini menjadi wujud komitmen Suzuki untuk mempermudah perjalanan membeli mobil impian calon konsumen Suzuki.