Tips Maksimalin Galaxy S23 Ultra untuk Menunjang Produktivitas, Gunakan Fitur Ini

JawaPos.com - Smartphone canggih yang mendukung produtivitas merupakan alasan utama konsumen Indonesia yang selalu memiliki aktivitas beragam tiap harinya. Dengan smartphone canggih ini, berbagai macam aktivitas mereka bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman, mulai dari bermain game, menonton video, memesan kendaraan, belajar masak, mengasah skill fotografi, hingga mendorong produktivitas dalam bekerja.

Pada perkembangannya, smartphone telah menjadi device yang kerap diandalkan untuk membantu penggunanya lebih produktif setiap hari. Fakta ini pun dipertegas melalui hasil riset dari Think with Google yang mengemukakan bahwa 75 persen responden mengatakan smartphone dapat membantu mereka lebih produktif.

Gunakan S Pen untuk Bikin Pekerjaan Lebih Mudah

Sejak pertama kali hadir di Galaxy Note Series, S Pen memang diciptakan untuk mendorong kinerja penggunanya. Dengan S Pen, kamu pengguna Galaxy S23 Ultra 5G bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Agar produktivitas maksimal dengan S Pen, kamu bisa menerapkan sejumlah tips, seperti misalnya mencatat segala sesuatu on the go langsung di halaman depan tanpa harus membuka aplikasi.