PEVS 2023, Kesempatan Masyarakat Belajar dan Memilih Kendaraan Listrik

JawaPos.com - Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 diklaim menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara dengan teknologi canggih. Dalam rangkaian acara yang berlangsung, pengunjung diberikan kesempatan unik untuk melakukan test drive dan test ride - Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 diklaim menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara dengan teknologi canggih. Dalam rangkaian acara yang berlangsung, pengunjung diberikan kesempatan unik untuk melakukan test drive dan test ride kendaraan listrik terkini, menguji performa dan keunggulan fitur yang ditawarkan.

PEVS 2023 juga disebut menawarkan wawasan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang tren dan minat konsumen terhadap kendaraan listrikdi pasar Indonesia. Dalam pameran ini, mereka dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi untuk mendorong transisi yang lebih cepat dan berkelanjutan menuju kendaraan listrik

Rudi MF, Project Manager PEVS 2023 , mengungkapkan, PEVS 2023 adalah wadah yang unik dimana semua pihak dapat menyatukan industri otomotif dan berbagai sektor terkait untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik

"Kami sangat bersemangat melihat bagaimana kolaborasi dan pengetahuan yang dibagikan di PEVS dapat membentuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi industri otomotif di Indonesia," ujarnya di tengah acara PEVS 2023

PEVS 2023 juga mengumumkan berbagai hal menarik dan terbaru yang akan mengubah masa depan mobilitas di Indonesia. Deretan kendaraan yang telah diluncurkan pada acara pembukaan ini adalah PLN: SPKLU Generasi ke-2, pengguna motor listrik maupun konversi bisa melakukan pengisian daya di SPKLU tersebut melalui aplikasi PLN Mobile.

Perbankan juga hadir. Misalnya, Mandiri Tunas Finance atau MTF memberikan penawaran khusus untuk mobil baru dengan bunga nol persen untuk tenor waktu 1 tahun, program bebas mikir asuransi sampai dengan lima bulan, pemberlakuan admin satu rupiah untuk customer, dan pemberian emas logam mulia sampai dengan dua gram untuk para customer Mandiri Tunas Finance.

Rangkaian peluncuran yang mendebarkan ini hanya sebagian kecil dari pesona PEVS 2023 . Para peserta juga memberikan daya tarik dari masing-masing produknya seperti Selis menghadirkan tipe E-Max Long Range.

Benelli-Keeway juga turut meluncurkan skuter listrik dengan tampilan retro "Keeway EV Anne”, SAIGE dengan seri Power Bull, dan Kymco yang menghadirkan empat varian Ionex, yaitu Agility EV, i One Series (i One Plus dan i One XS) dan Mo One sebagai motor prototype.