NGK Ganti Nama Jadi Niterra Mulai Lirik Bisnis Ramah Lingkungan

JawaPos.com - Nama NGK dikenal dengan produk busi, namun saat ini telah berubah nama perusahaan menjadi Niterra berlaku di global maupun di Tanah Air. Sebagai informasi untuk global, awalnya bernama NGK Spark Plugs Co., LTD kini berubah menjadi Niterra Co., LTD.

Sedangkan nama perusahaan untuk di Indonesia, dari yang awalnya PT NGK Busi Indonesia kini menjadi PT Niterra Mobility Indonesia. Dalam keterangan resminya perubahan nama ini diumumkan di kawasan Kebayoran Jakarta Selatan pada pada Jumat (12/5).

Walau begitu, nama busi tak berubah tetap dengan nama brand NGK. Menurut Atsushi Aoki, President Director PT Niterra Mobility Indonesia pihaknya hanya mengganti nama perusahaan saja, untuk nama produknya tetap NGK.

"Selain berganti nama, Niterra kini siap melangkah ke depan dan mulai merambah ke bisnis ramah lingkungan. Saat ini sektor otomotif mulai memasuki era elektrifikasi," ujarnya.

Atsushi Aoki menambahkan seiring dengan perkembangan zaman, bisnisnya saat ini tidak hanya berfokus pada kendaraan, namun juga di energi serta lingkungan. Perubahan nama dilakukan sejak 5 April 2023 dengan tujuan untuk fokus pada bisnis ramah lingkungan.

Pemilihan nama Niterra ini menyimpan makna terkait dengan arahan baru dari perusahaan untuk menjadi lebih hijau di masa depan dengan menggabungkan dua kata dari bahasa Latin, yaitu "Niteo" yang artinya bersinar, dan "Terra" Bumi.

Dengan perubahan nama ini, maka penjajakan ke arah sustainable and green society sudah dimulai. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan yang kini bernama Niterra telah menyiapkan ekspansi fungsi bisnis perusahaan ke empat pilar, yaitu Energy and environmentally friendly, Mobility, Medical dan Communication.

Di seluruh dunia, Niterra (sebelumnya NGK Spark Plugs) adalah salah satu pemasok keramik otomotif dan teknis terkemuka. Dengan kantor pusat perusahaannya di Nagoya, Jepang, perusahaan ini memiliki organisasi penjualan dan fasilitas produksi di seluruh dunia.