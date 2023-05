Strategi Jitu Wuling Sodorkan Alvez dengan Banderol Paling Ekonomis di Kelasnya dan Fitur Melimpah

JawaPos.com - Segmen SUV kompak popularitasnya menanjak, tak sedikit produsen mobil telah memproduksi SUV kompak untuk memenuhi permintaan pasar. Salah satunya Wuling Alvez, dimana segala aspek tentang spesifikasi, fitur, hingga harga Wuling Alvez semakin memancing konsumen untuk meminangnya.

Wuling Alvez tersedia dalam tiga varian yang ditawarkan dengan harga yang terbilang terjangkau, yaitu mulai dari Rp209 juta. Mobil yang diklaim bermain di segmen SUV kompak ini menunjukkan perpaduan antara desain eksterior stylish, interior modern, dan inovasi teknologi berkendara dalam SUV (Sport Utility Vehicle).

Dibekali dengan mesin bensin berkapasitas 1.485 cc, 4 silinder segaris, DVVT, DOHC. Mampu mengeluarkan tenaga sebesar 105 hp pada putaran 5.800 rpm dan torsi puncak 143 Nm di putaran 4.000—4.600 rpm.

Tenaga mesin Alvez disalurkan melalui dua pilihan transmisi, yakni CVT dan manual enam percepatan. Bahkan mesin Wuling Alvez diklaim telah mengantongi standar EURO 4.

Secara keseluruhan, eksterior Wuling Alvez tampil stylish dan modern menonjolkan konsep “Style That Keeps You Moving”.

Didukung dual-tone, LED DRL serta adjustable LED di lampu utama, LED di lampu belakang, gril berdesain kotak pixel, serta pelek cutting-edge 16 inci.

Di atas kertas, Wuling Alvez mempunyai dimensi panjang 4.350 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.610 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Bila dibandingkan dengan beberapa pesaingnya seperti Hyundai Creta dan All New Honda HR-V, Wuling Alvez memiliki dimensi lebih panjang.

Pada bagian depan Wuling Alvez, terdapat logo khas Wuling berwarna silver di tengah gril dengan aksen krom gelap. Selain itu, terdapat juga LED DRL (Daytime Running Light) serta adjustable LED sebagai lampu utama.

Di bagian samping, terdapat spion yang mengusung model tangkai serta pelek cutting-edge berukuran 16 inci. Pada bagian belakang, desainnya terlihat minimalis dan terdapat spoiler. Desain lampu belakang memanjang dan agak menyipit tajam dan sudah mengandalkan LED.

Wuling Alvez punya salah satu fitur unggulan berupa electric sunroof. Wuling juga menyematkan roof rail yang dapat membantu pengguna membawa barang di mobilnya.

Masuk ke dalam kabin mengusung desain yang tidak kalah menarik dibandingkan bagian eksterior mobil tersebut. Pada dasbor dan door trim mobil ini menggunakan bahan yang didominasi plastik berpola.

Pengaturan jok depan masih manual namun mempunyai material cukup oke untuk diduduki dalam waktu lama, guna melakukan perjalanan jauh. Sedangkan jok baris belakang menjadi hal yang sangat impresif.