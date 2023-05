We Ride As One, Ajang Kumpulnya Riders Ducati Se-Indonesia

JawaPos.com-Ducati Indonesia sukses mengadakan acara spesial bertajuk "We Ride As One" pada Sabtu (6/5) di Senayan Park, Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan ajang untuk mengumpulkan para penggemar dan pengendara brand motor asal Italia itu, yang dimana diselenggarakan oleh Ducati secara worldwide termasuk di Indonesia.

Eja Donalsha selaku dari COO Ducati Indonesia menjelaskan, acara ini serentak dilakukan oleh penggemar Ducati seluruh dunia. "We Ride As One" dihadirkan secara perdana, sebagai bentuk apresiasi Ducati Indonesia kepada para penggemar setia dan pengendara Ducati di Indonesia.

"Acara ini dirancang sebagai kesempatan bagi para penggemar dan pengendara Ducati untuk terhubung dan saling berbagi pengalaman mereka," ujarnya di Jakarta.

Acara tersebut diikuti oleh para pengguna Ducati dari berbagai daerah dengan beragam tahun produksi. Acara "We Ride As One" sendiri menampilkan perjalanan bersama “pasukan merah” Ducati yang berkesan serta Official Starter Kit Special dari Ducati Indonesia bagi seluruh partisipan yang hadir.

Selain itu, peserta juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penggemar Ducati lainnya, berbagi pengalaman, dan membuat teman baru.

"Kami sangat bersemangat untuk mengadakan acara ini dan mengundang semua penggemar dan pengendara Ducati untuk bergabung dengan kami di acara 'We Ride As One'," lanjut Eja.

Acara ini diharapkan akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengendara Ducati. Mereka mendapatkan Free breakfast di Lucy in the Sky, Senayan Park, Jakarta Selatan. (*)