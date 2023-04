New Xpander Cross Tonjolkan Style SUV, Nyaman di Segala Medan

JawaPos.com - Popularitas Mitsubishi Xpander terus menanjak sejak kali pertama dirilis tahun 2017. Saat ini Xpander dan Xpander Cross berhasil menjadi tulang punggung penjualan PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dengan populasi tak kurang dari 250.000 unit sepanjang 5 tahun hadir di pasar Indonesia.

New Xpander Cross merupakan model terakhir dari keluarga Xpander yang diluncurkan pada Agustus 2022. Model ini merupakan penyegaran dari model sebelumnya dengan berbagai perubahan dari sisi eksterior dan juga interior. Bagaimana impresi mengendarai kendaraan MPV yang mengusung style SUV ini? Berikut ulasannya.

Eksterior Bergaya SUV, Interior Nyaman khas MPV

Mendapatkan desain baru pada sisi eksterior, New Xpander Cross tampil lebih agresif. Desain bumper yang bold, roof rail di atap, ditambah dengan wheel arc moulding di keempat sisi membuat tampilan MPV ini kental akan karakteristik SUV.

Pembaruan T-Shape headlamp yang berbeda dibanding generasi sebelumnya ikut menambah kesan lebih modern pada mobil ini. Ground clearance 220 mm dan Velg alloy 17 inci menyempurnakan tampilan New Xpander Cross sehingga tampak gagah dari berbagai sisi.

Masuk ke dalam kabin interior, Mitsubishi juga cukup serius menggarap jeroan New Xpander Cross menjadikannya sebagai salah satu mobil dengan interior yang paling nyaman di kelasnya. Mobil berdimensi panjang 4.595 mm, lebar 1.790 mm, tinggi 1.750 mm dan wheelbase 2.775 mm.

Hal itu membuat mobil memiliki headroom dan legroom yang spacious hingga baris ketiga. Jok yang dimiliki New Xpander Cross juga terbilang sangat nyaman dengan material synthetic leather.

Ada yang menarik di bagian kokpit pengemudi karena Mitsubishi memberikan penyegaran pada steering wheel. Desain steering wheel tersebut mengadopsi setir Mitsubishi Pajero Sport. Desain dashboard yang modern, head unit 9 inci, dan instrument yang sudah full digital melengkapi kemewahan di baris depan.

Kaya Fitur Berkendara, Lebih Fun to Drive

Tidak sulit menemukan posisi yang enak sebagai pengemudi. Hal itu berkat pengaturan setir yang sudah tilt-teleskopik didukung dengan akses naik-turun-maju-mundur pada kursi pengemudi.

New steering wheel design mantap di genggaman plus visual yang sangat luas dan minim blindspot. Semua perpaduan tersebut membuat driving position dalam New Xpander Cross salah satu yang ternyaman di kelasnya.

Berkendara makin mengasyikkan karena New Xpander Cross telah mendapatkan penyempurnaan di sektor suspensi. Bagian shock absorber mobil ini mengalami perubahan valve sehingga kualitas redamannya lebih optimal.