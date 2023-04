Deus Ex Machina Hadir di Kota Kasablanka untuk Penggemar Budaya Custom

JawaPos.com - Dikalangan anak muda pecinta otomotif nama Deus pastinya lebih dikenal sebagai bengkel motor kustom, yang menjual jasa modifikasi, membuat spare part bahkan komponen tertentu hasil buatan tangan.

Setiap sepeda motor yang dibuat Deus Customs merupakan motor yang unik, dengan bagian dan aksesori kustom yang dibuat sendiri oleh mekanik terampil profesional yang ada. Merek yang lahir di Australia pada 2006 terus mengalami perkembangan sekaligus inovasi.

Bahkan Deus tak hanya masuk dalam industri motor kustom, tapi juga ke sejumlah aktivitas luar ruangan seperti berselancar, skateboard, hingga bersepeda. Ini merupakan strategi dalam inovasi untuk memenuhi gaya hidup menciptakan apparel.

Sebagai informasi, dimulai di Sydney dengan nama Deus Ex Machina House of Simple Pleasure, yaitu ruangan serbaguna untuk menampung are aritel, bengkel motor, showroom, kafe, sekaligus menjadi kantor pusatnya.

Ekspansi di Indonesia Deus Ex Machina hadir sejak 2010 di Canggu, Bali, menawarkan layanan bengkel papan selancar, baber shop, penjualan apparel, dan galeri seni. Kini melebarkan sayapnya dengan hadir di Jakarta, tepatnya di mal Kota Kasablanka yang menyajikan selain apparel juga banyak produk fashion yang ditawarkan, seperti jaket, t-shirt, aksesori lainnya.

Menurut menejer pemasaran Deus Ex Machina Indonesia, Jehan Khaleda dalam keterangan resminya bahwa desain dari toko ini menangkap esensi dari filosofi merek Deus dan memungkinkan pembeli untuk bisa melihat keseluruhan isi toko.

"Bentuk toko terinspirasi oleh urban folklore yang memungkinkan pelanggan dengan santai memilih dari beragam pilihan mode dan aksesori yang ditawarkan," ujarnya.

Tak meninggalkan jati dirinya, di area toko juga menampilkan sepeda motor kustom andalan Deus Customs yaitu: AKA-TOMBO, sebuah motor custom YardBuilt Yamaha XSR155 milik Deus Indonesia. Motor bergaya tracker tersebut adalah hasil kerjasama Yamaha Indonesia dengan Deus pada tahun lalu.

Perpaduan warna merah marun gelap dan silver alumunium terinspirasi dari Aka-Tombo. Untuk pembuatan tangki, bodi semua dari alumunium, sedangkan frame terbuat dari metal, dan swing arm stainless agar tidak berkarat akibat air laut.

"Pembukaan toko baru di Jakarta ini menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan reputasi Deus di Indonesia dan bagian dari strategi Deus menjangkau pasar lebih luas ke Generasi Y, generasi yang antusias tentang sepeda motor, selancar, musik, seni, gaya hidup, dan mode," ujar Jehan.