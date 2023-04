Twitter Hilangkan Centang Biru dari Akun yang Tak Langganan

JawaPos.com - Platform media sosial Twitter secara resmi mengumumkan tanda centang biru alias tanda akun terverifikasi hilang bagi pemilik akun yang tidak berlangganan, dikutip dari ANTARA.



Pengumuman itu disampaikan lewat akun twitter verified @verified pada Kamis (20/4) waktu setempat, yang unggahannya dikomentari sebanyak 6.187 kali dengan total suka mencapai 17,7 ribu pengguna.

"Besok pada 20/4, kami akan menghapus tanda verifikasi yang lama. Untuk tetap terverifikasi pengguna individu bisa mendaftarkan diri ke Twitter Blue dan organisasi juga bisa tetap terverifikasi dengan mendaftarkan diri menjadi organisasi terverifikasi," kata Twitter.



Twitter juga secara resmi menautkan situs web pendaftaran untuk pengguna individu berlangganan layanan "Twitter Blue" dan juga untuk organisasi agar tetap bisa memiliki tanda terverifikasi.

Di Indonesia, layanan berlangganan Twitter telah tersedia sejak Februari 2023 dengan tarif per bulan Rp120.000 untuk langganan via website.



Untuk langganan melalui aplikasi di Android dan iOS, harganya lebih tinggi yakni Rp165.000 per bulan.







Meski begitu setelah berlangganan, pengguna nampaknya masih harus melewati proses verifikasi dari Twitter untuk mendapatkan tanda centang biru.



Sebelumnya rencana Twitter menghapus "centang biru" dari akun tidak berbayar telah disiapkan sejak awal April 2023, namun, hal itu nampaknya ditunda hingga pekan ketiga ini.

Kini terpantau beberapa akun yang sebelumnya terverifikasi dipastikan kehilangan centang birunya seperti akun Twitter milik selebritas @Beyonce, @selenagomez, hingga @kourtneykardash. Meskipun centang biru harus berlangganan, masih ada temuan juga akun yang tidak berlangganan, namun, tetap memiliki tanda terverifikasi itu, salah satunya adalah akun Twitter @StephenKing yang merupakan seorang penulis kawakan.



Stephen King sampai menegaskan dirinya tidak berlanggan Twitter Blue kepada para pengikutnya, namun, dia tetap memiliki centang biru.





"Akun Twitter saya dikatakan telah berlangganan Twitter Blue. Padahal tidak. Akun Twitter saya juga dikatakan telah memberikan nomor telepon. Padahal tidak," kata King.



Beberapa pengguna Twitter yang sebelumnya mendapatkan tanda centang biru, bereaksi atas kebijakan terbaru itu. Aktor @elijahwood menuliskan "sampai jumpa, status terverifikasi", yang mendapat lebih dari 3.000 like.

Musisi Fiersa Besari membagikan tangkapan layar perubahan akun miliknya dari yang sebelumnya mendapat centang biru.



"Centang biru jalur prestasi sudah resmi dicabut. Terima kasih, Twitter. Perjalanan yang menyenangkan (emoji senyum)," cuit @FiersaBesari.



"Centang" dan "Twitter Blue" menjadi dua dari beberapa topik terpopuler diantara pengguna Twitter di Indonesia.