Bongkar Spesifikasi EOS R50, Mirrorless Ringkas untuk Konten Berkualitas

JawaPos.com - Membuat konten foto dan video yang menarik tentu perlu didukung perangkat kamera yang mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, kemudahan pengoperasian kamera juga ikut memengaruhi kreativitas foto dan video yang dihasilkan.

Kamera ini merupakan mirrorless APS-C seri EOS pertama yang dapat menghasilkan video 4K tanpa cropping (oversampled dari 6K) hingga kecepatan 30 frame per second (fps). Oversampling ini menggunakan algoritma yang sama pada kamera Cinema EOS System yang membuat kualitas gambar terlihat profesional.

Sensor gambar CMOS APS-C beresolusi 24,2 megapiksel ini tiga kali lebih besar daripada sensor satu inci pada smartphone terbaru. Hal ini membuat gambar dan video lebih tajam, lebih detail, dan lebih sedikit noise pada penggunaan ISO tinggi di kondisi minim cahaya. Pengguna juga dapat menantikan efek bokeh yang indah dan tampak alami.

Pada kamera ini, pengguna bisa mendapatkan mode Movie for Close-up Demo, fokus dapat dengan cepat dan otomatis mengalihkan ke subjek yang paling dekat dengan kamera. Saat membuat vlog review produk, pengguna dapat dengan mudah mengatur fokus yang diinginkan saat menunjukkan produk yang sedang di-review. Ditambah adanya fitur Focus Breathing Correction yang berfungsi untuk mengurangi perubahan sudut pandang yang tidak diinginkan selama transisi fokus.

Untuk stabilisasi gambar yang lebih mulus bahkan saat digunakan merekam video dengan menggenggam kamera, EOS R50 hadir dengan dua level Movie Image Stabilizer (IS), yaitu Enhanced dan On. Fitur ini secara digital dapat mengoreksi goyangan dari 5 sumbu kamera, serta akan lebih maksimal lagi jika dikombinasikan dengan lensa RF yang memiliki sistem IS.