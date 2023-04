Hati-hati, Ratusan Aplikasi Pencuri Akun Bank Keliaran di iOS dan Android

JawaPos.com - Jika Anda adalah salah satu pengguna ponsel yang tidak terlalu peduli dengan aplikasi yang mencuri informasi pribadi Anda, sekarang adalah waktu terbaik untuk peduli. Ini karena uang hasil jerih payah Anda mungkin berisiko dicuri.

Laporan terbaru mengungkapkan banyak aplikasi yang umum digunakan ternyata tidak hanya mencuri data pribadi tetapi juga akun bank pengguna. Aplikasi berbahaya ini ditemukan di perangkat Android dan iOS.

Dilansir dari Tom's Guide, kali ini, pengguna iOS dan Android berisiko kehilangan uang mereka karena aplikasi berbahaya atau jahat ini. Sebuah laporan dari Laptop Mag menunjukkan bahwa ada 203 aplikasi Android dan iOS berbahaya yang mencuri dari ponsel pengguna.

Aplikasi ini pertama kali ditemukan oleh Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (DES) Thailand dan Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) Inggris. DES memutuskan untuk memperingatkan masyarakat umum tentang aplikasi Android dan iOS yang berbahaya ini di halaman Facebook resminya.

Melalui posting-an media sosial mencantumkan tiga kekejaman berbahaya utama yang dilakukan aplikasi ini. Pencurian informasi pribadi, pengurasan rekening bank pengguna dan dari jarak jauh mengambil kendali smartphone yang terinfeksi untuk melakukan pencurian identitas.

Baik DES dan NCSC belum menentukan jenis Malware yang disebarkan aplikasi ini. Hanya saja mereka adalah aplikasi berbahaya, dan mereka bekerja sama dengan Google dan Apple untuk memastikan mereka menghapus aplikasi ini dari toko mereka.

Untuk alasan keamanan, berikut daftar aplikasi berbahaya. Untuk amannya, silakan telusuri dan hapus semua yang Anda miliki di ponsel Anda sesegera mungkin.

- 4K Pro Camera

- 4K Wallpapers Auto Changer

- Advanced SMS

- aipic – Magic Photo Editor

- All Good PDF Scanner

- All Language Translate

- All Photo Translator

- Art Filters

- Astro + Horoscope & Astrology

- Astroline: The Daily Horoscope

- Auto Sticker Maker Studio

- Avatar Maker Character Creator

- Baby Sticker- Track Milestones

- Bass Booster Volume Power Amp

- Battery Charging Animations Battery Wallpaper

- Battery Charging Animations Bubble -Effects

- Beat.ly Music Video Maker

- Beat maker pro

- Beauty Filter

- Blood Pressure Checker

- Blood Pressure Diary

- Blue Scanner

- Blur Image

- Caller Theme

- CallMe Phone Themes

- Call Skins

- Camera Translator

- Care Message

- Cartoons Me

- Cashe Cleaner

- Chat Online

- Chat SMS

- Chat Text SMS

- Classic Emoji Keyboard

- Classic Game Messenger

- Coco camera v1.1

- Come Messages

- Contact Background

- Cool Keyboard

- Cool Messages dan ratusan aplikasi lainnya yang tidak bisa kami jabarkan semuanya.

Tidak dapat disangkal bahwa Google dan Apple melakukan pemeriksaan keamanan mereka sendiri sebelum mengizinkan aplikasi apa pun di toko masing-masing. Namun, aplikasi semacam itu akan selalu menemukan cara untuk masuk.

Jadi, sebagai pengguna akhir, Anda juga harus melakukan pemeriksaan sendiri seperti ulasan pengguna sebelum menginstal aplikasi apa pun di ponsel Anda. Selain itu, jangan mengunduh aplikasi yang menjanjikan terlalu banyak.

Pasalnya, kebanyakan aplikasi seperti yang menjanjikan untuk memberi Anda akses gratis ke konten premium seperti film, olahraga, dll. selalu memiliki sesuatu yang diambil dari Anda. Waspadalah.