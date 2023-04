Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition: Bakal jadi Incaran Kolektor, Desain Lebih Segar

JawaPos.com - Sempat jadi pembicaraan, smartphone Realme dengan desain menarik Coca-Cola akhirnya masuk ke Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, handset ini merupakan hasil kolaborasi spesial antara Realme dengan Coca-Cola, merek minuman bersoda yang sudah mendunia.

Perangkat ini adalah Realme 10 Pro 5G Coca-Cola® Edition, item edisi khusus yang desainnya keren dan nyegerin banget. Out of the box, smartphone dengan jargon Cheers for Real ini hadir untuk para kolektor pecinta barang unik di Indonesia, terlebih mereka yang suka smartphone dengan desain beda, limited dan nggak banyak yang punya.

Bisa dikatakan sebagai smartphone Coca-Cola pertama di dunia, handset dengan desain unik ini mampir ke meja redaksi JawaPos.com untuk diulas. Diluncurkan Selasa (11/4), berikut keunikan Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition selengkapnya.



Desain Unik, Lebih Segar

Membawa slogan #CheersForReal, Realme melakukan kolaborasi terkeren tahun ini yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, Realme dan brand ternama Coca-Cola menyajikan kolaborasi yang menyeluruh mulai dari tampilan bodi smartphone yang kental dengan nuansa merah dan hitam, sampai di sisi software seperti antarmuka dan fitur-fitur khusus yang menyertainya.

Dari segi desain, smartphone edisi khusus ini menampilkan elemen desain klasik Coca-Cola dengan paduan warna kontras merah & hitam. Desain belakang berproporsi asimetris 70/30 menyoroti logo Coca-Cola, membuat logo klasik ini langsung dapat dikenali. Eksentrik banget.

Warna merah Coca-Cola memberikan kesan positif, berjiwa muda, dan enerjik. Dengan sentuhan yang berani, logo Coca-Cola yang terpotong membawa energi baru pada desain smartphone dan membuatnya lebih trendi. Proses finishing logam imitasi matte turut memberikan sentuhan elegan dari brushed aluminium namun tetap tahan terhadap goresan dan sidik jari.

Menggenggam smartphone ini terasa seperti menggenggam kaleng Coca-Cola sungguhan. Sementara pada Logo Coca-Cola yang terpotong ini membawa energi baru pada pengalaman menggunakan smartphone dan akan menarik perhatian orang-orang di sekitar Anda.

Pada sisi-sisi atau area bezel perangkat ini juga tidak luput dari sentuhan kolaborasi. Pada sisi kanan bagian bawah bezel, ada tulisan 'Coca-Cola' dengan font-nya yang khas. Di area ini pada bagian atas seperti biasa ada fingerprint scanner (mencakup tombol kunci dan power) dan tombol volume Up-Down.

Perangkat smartphone Realme 10 Pro 5G Coca-Cola® Edition. (Rian Alfianto/JawaPos.com )

Di atas polos, di bagian kiri ada slot SIM Card dan MicroSD. Kemudian pada bagian bawah, layaknya Realme 10 Pro 5G versi biasa, ada earphone jack, port USB Type-C, microphone dan grille speaker.

Secara keseluruhan, smartphone ini memiliki dimensi 163,7 x 74,2 x 8,1 mm mm dengan berat 190 gram. Dimensi dan bobot demikian membuat handset ini enak digenggam, kokoh, dan tidak khawatir jatuh. Area tepinya juga tidak tajam.

Sementara pada bagian belakang, selain area yang full dengan sentuhan Coca-Cola mulai dari warna sampai font yang khas, area lingkar kamera tidak luput dari detail unik ini. Bisa dilihat, area kamera dilengkapi pula dengan ring berwarna merah yang khas.

