Indomobil Group Mulai Kirim Citroen kepada Pembeli pada Akhir April

JawaPos.com-Advisory Board Indomobil Group Tan Kim Piauw menjanjikan pengiriman unit kendaraan Citroen kepada konsumen dilakukan mulai akhir April 2023, kepada 50 konsumen yang sudah memesan kendaraan dengan tanda jadi.

"Kami rencanakan pengiriman di akhir April lambat di awal Mei," kata Tan Kim Piauw pada saat acara buka puasa bersama dengan media di Jakarta, Rabu (5/4).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa puluhan kendaraan tersebut saat ini sedang dalam perjalanan menuju tanah air. Pihaknya meyakini sebelum akhir April puluhan kendaraan tersebut sudah berada di Indonesia.

"Terkait dengan kesiapan produk, jadi pada saat ini kita belum menerima mobil yang kita pesan, walaupun memang sudah dalam proses perjalanan menuju Indonesia dan seharusnya mobil ini sampai di April," ucap dia.

Pihaknya merasa bangga bahwa berbagai produk Citroen yang sudah dikenalkan sejak akhir tahun 2022, mendapatkan sambutan yang cukup positif bagi konsumen tanah air dan terlebih orang-orang yang memang sudah akrab dengan jenama Citroen.

Dari catatan yang diberikan, penjualan terbanyak dari jenama asal Prancis tersebut masih dipegang oleh Citroen New C3, lalu ada New C5 Aircross, dan mobil listrik New e-C4. "Kalau kita lihat itu, hampir 90 persen konsumen lebih condong ke Citroen C3, lalu ada C5 dan e-C4 kira-kira mendapatkan pesanan sebanyak 2 unit kalau saya tidak salah," jelas dia.

Di Indonesia, Citroen menghadirkan tiga produk andalan mereka seperti Citroen C3 hatchback yang mengedepankan tingkat kepraktisan yang disandingkan dengan kenyamanan, Citroen C5 Aircross SUV yang nyaman, modern, dan dinamis, serta Citroen e-C4 hatchback elektrik kompak. (*)