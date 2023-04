Di Acara WWDC, Apple Umumkan iOS 17 Pada 5 Juni Mendatang

JawaPos.com - Apple resmi mengumumkan akan menyelenggarakan Worldwide Developers Conference ( - Apple resmi mengumumkan akan menyelenggarakan Worldwide Developers Conference ( WWDC ) tahunannya dalam format online mulai 5 Juni hingga 9 Juni 2023. WWDC 2023 akan menyoroti kemajuan terbaru iPadOS, macOS, watchOS, tvOS dan yang pasti adalah iOS 17 baru yang dianggap bisa menyelesaikan rangkaian masalah di iOS 16 saat ini. iOS sekarang memang diketahui banyak keluhan dari para pengguna saat pertama kali hadir akhir tahun lalu bersamaan dengan iPhone 14 Series.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Apple untuk membantu pengembang membuat aplikasi inovatif, acara ini juga akan memberi mereka akses unik ke teknisi Apple, serta wawasan tentang teknologi dan alat baru untuk membantu mewujudkan visi mereka.

WWDC adalah salah satu waktu favorit kami dalam setahun di Apple karena ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan pengembang berbakat dari seluruh dunia yang membuat komunitas ini begitu luar biasa,” kata Susan Prescott, wakil presiden Hubungan Pengembang Seluruh Dunia Apple dilansir dari laman resminya.

Bersamaan dengan pengumuman yang dibagikan dari keynote dan presentasi State of the Union, program online tahun ini akan mencakup sesi, lab pribadi, dan peluang untuk terlibat dengan insinyur Apple dan pengembang lainnya. Pengembang dan pelajar juga akan memiliki kesempatan untuk menghadiri hari spesial di Apple Park pada 5 Juni untuk menyaksikan keynote dan State of the Union, bersama dengan komunitas online global.

Tempat untuk acara tatap muka ini akan dibatasi, dan detail tentang cara mendaftar untuk hadir dapat ditemukan di situs dan aplikasi Pengembang Apple. WWDC 2023 juga merupakan kesempatan untuk mendukung pengembang siswa melalui Swift Student Challenge, salah satu dari banyak program Apple yang berupaya meningkatkan pengembang dan pelajar dari segala usia yang suka membuat kode.

Dengan bantuan Swift Playgrounds, aplikasi revolusioner untuk iPad dan Mac yang menjadikan pembelajaran bahasa pemrograman Swift interaktif dan menyenangkan, para siswa dari seluruh dunia diundang untuk membuat taman bermain aplikasi dengan topik pilihan mereka.