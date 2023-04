BMW Luncurkan Roadster Z4 Barunya untuk Pasar Indonesia

JawaPos.com - BMW Group Indonesia kembali meluncurkan dua model terbarunya, yakni roadster Z4 dan 530i Touring M Sport Pro. Kedua model ini diketahui merupakan bagian dari 13 model baru BMW yang direncakan meluncur tahun ini.

Peluncuran dua model anyar dilakukan bersamaan dengan pengumuman BMW Indonesia bersama dengan PT Karya Prima Ultima yang meresmikan BMW Classic Partner pertama dan satu-satunya di Asia: BMW Ultima.

Sertifikasi khusus ini diklaim hanya dimiliki oleh 118 BMW Classic Partner di seluruh dunia. Setelah berhasil mendapatkan sertifikasi dari BMW AG di Munich, Jerman untuk Approved Bodyshop tahun lalu, kini BMW Ultima berhasil mendapatkan sertifikasi resmi untuk BMW Classic Partner.

Kembali ke BMW Z4 terbaru, mobil ini hadir dalam dua varian: BMW Z4 sDrive30i M Sport dan BMW Z4 M40i. Dengan sejarah roadster yang kaya sebagai ikon kenikmatan berkendara murni, kini BMW Z4 terbaru, sports car premium dengan atap terbuka dengan atap soft-top, desain bodi yang emosional, dan interior yang mewah juga berfokus pada pengemudi hadir dengan ragam penyempurnaan.

"BMW Z4 terbaru menggabungkan performa on-road yang sporty dengan fitur inovatif yang semakin memberikan kenyamanan untuk penggunanya," jelas pihak BMW Group Indonesia melalui keterangannya.

BMW Z4 terbaru hadir dengan desain emosional dikombinasikan dengan bahasa desain terbaru BMW, namun tetap pertahankan desain khas roadster. Dua tempat duduk tampil ramping dan sporty, baik saat soft-topnya dibuka ataupun ditutup.

BMW kidney grille hadir dalam tampilan baru dengan desain mesh dan lampu depan vertikal. Tampilan depannya membuat kendaraan ini menarik perhatian dan tampil beda. BMW Z4 terbaru dilengkapi dengan lampu depan LED sebagai standar.

Dengan berbagai pilihan warna cat eksterior, kini hadir Thundernight Metallic sebagai standar dan kain soft-top hadir dalam warna hitam sebagai standar atau Anthracite dengan efek silver sebagai pilihan.

Sementara BMW Z4 sDrive30i M Sport dilapisi kulit Vernasca sebagai standar, sedangkan BMW Z4 M40i memiliki interior kombinasi kulit Vernasca dan Alcantara yang terinspirasi dari dunia Motorsport. Tampilan dan sistem operasi untuk BMW Z4 terbaru juga hadir lebih canggih.

Hadir dengan BMW Operating System 7.0 dan BMW Live Cockpit Professional dan Control Display dengan layar diagonal berukuran 10,25 inci. Untuk memudahkan pengguna, kini fitur Wireless Charging juga sudah tersedia sebagai standar baik di BMW Z4 M40i maupun BMW Z4 sDrive30i M Sport.

Pada BMW Z4 M40i hadir dengan mesin enam silinder segaris 3,0 liter dengan M Performance TwinPower Turbo. Performa mesin 387 hp menghasilkan torsi puncak 500 Nm. Memungkinkan BMW Z4 M40i terbaru untuk dipacu dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam 4,1 detik.

Sedangkan varian BMW Z4 sDrive30i M Sport terbaru dilengkapi dengan mesin empat silinder segaris 2.0 liter. Hadir dengan 258 hp dan 400 Nm, memungkinkan kendaraan untuk capai 0 hingga 100 km/jam dalam 5,4 detik. Kedua unit daya dilengkapi dengan filter partikulat bensin untuk lebih mengurangi emisi, dan semua varian model mematuhi standar emisi Euro 6d-TEMP.

Driving Assistant termasuk Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Front Collision Warning with Brake Intervention, Crossing Traffic Warning Rear, Rear Collision Prevention, dan Active cruise control with Stop & Go function juga turut hadir untuk memudahkan pada saat sebelum dan dalam perjalanan.

Suspensi Adaptive M, M Sport brakes, dan diferensial M Sport yang dikontrol secara elektronik (semua spesifikasi standar untuk BMW Z4 M40i, bersama dengan ban berperforma tinggi) tingkatkan kemampuan handling sporty kendaraan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan sistem sasis ini, pilihan mode COMFORT, SPORT atau SPORT+ dengan Driving Experience Control hadir semakin responsif. Velg BMW M 19-inci light alloy wheels Double-spoke style 799 M Bicolour untuk BMW Z4 sDrive30i M Sport dan velg BMW M 19-inci light alloy wheels V-spoke style 772 M Bicolour Jet Black matt untuk BMW Z4 M40i, semuanya dibalut dengan ban ukuran berbeda pada depan dan belakang – menambah tampilan semakin sporty.

BMW Z4 sDrive30i M Sport ditawarkan dengan harga mulai Rp 1,5 miliaran off-the-road, sedangkan BMW Z4 M40i ditawarkan dengan harga Rp 1,7 miliaran off-the-road. Kemudian BMW 530i Touring M Sport Pro ditawarkan dengan harga Rp 1,7 miliaran off-the-road.