New XL7 Hybrid Meluncur Dikirim di 33 Kota di Indonesia, Catat Tanggalnya

JawaPos.com - Pabrikan Jepang Merek Suzuki melanjutkan gelaran peluncuran New XL7 Hybrid di kota-kota lain Indonesia, setelah resmi diluncurkan pada Kamis (15/06) lalu. Tercatat Suzuki hadir di 33 kota untuk memperkenalkan produk dengan pembaharuan teknologi, fitur, hingga tampilan eksterior dan interior kepada khalayak umum.

Calon konsumen di berbagai daerah yang ingin melihat langsung penampilan dari New XL7 Hybrid, dapat mengunjungi pameran yang akan berlangsung sepanjang bulan Juni hingga Juli 2023 di kota masing-masing, atau mengunjungi diler resmi terdekat.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan bahwa peluncuran New XL7 Hybrid yang dilakukan secara masif di 33 kota di Indonesia termasuk Jakarta ini merupakan bentuk apresiasi Suzuki terhadap antusiasme masyarakat yang telah menantikan pembaruan dari SUV unggulan milik Suzuki ini.

“Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen kami pada masyarakat, kami turut menghadirkan dan memamerkan New XL7 Hybrid di 33 kota Indonesia. Di pameran ini, Suzuki juga berikan program penjualan untuk memudahkan calon pembeli mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki,” terangnya.

Donny menambahkan, untuk memaksimalkan pengalaman berkendara, masyarakat bisa menggunakan kesempatan merasakan langsung sensasi mengendarai New XL7 Hybrid melalui fasilitas test drive di pameran atau diler terdekat.

Mengusung tagline “New Energy to Move Further”, New XL7 Hybrid ini menjadi SUV 7 penumpang ramah lingkungan dan mempunyai teknologi hybrid pertama di kelasnya. Diketahui, Suzuki menyematkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada mesin K15B untuk menciptakan emisi yang lebih rendah serta mengoptimalkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

SHVS bekerja dengan perangkat Integrated Starter Generator (ISG) serta Lithium-ion Battery yang dapat memberikan fungsi acceleration assist untuk meringankan beban mesin saat berakselerasi. Sedangkan regenerative braking untuk menghasilkan kembali daya listrik yang akan disimpan di baterai.

Ada pula engine auto start-stop yang akan menghentikan proses pembakaran dalam mesin ketika tidak diperlukan selama perjalanan sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien dan meminimalisir emisi gas buang.

Teknologi SHVS yang praktis dan terbukti minim biaya perawatan ini memberi keyakinan kepada penggunanya, terlebih untuk komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama 8 tahun.

Suzuki menawarkan tiga varian berbeda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga pilihan bagi konsumen yaitu Alpha, Beta, dan Zeta. Untuk setiap varian tersebut, Suzuki menawarkan beberapa pilihan warna yang memberikan kesan sporty pada SUV terbaru ini.

Pada Varian Alpha terdapat 4 pilihan warna yaitu New Savanna Ivory - Black, Sunrise Orange - Black, White - Black, dan Cool Black. Kemudian untuk varian Beta dan Zeta terdapat 4 pilihan warna yaitu Metalic Magma Grey, Pearl Brave Khaki, Snow White Pearl, dan Cool Black.

Tidak hanya memberikan pilihan varian dan warna, transmisi pada New XL7 Hybrid juga memiliki 2 pilihan yaitu otomatis (AT) dan manual (MT).