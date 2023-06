Bahan Bakar Shell Kini Dibekali Teknologi Baru, Bersihkan Endapan pada Mesin Kendaraan

JawaPos.com - Bahan bakar Shell untuk performa terbaik kendaraan hadir di Indonesia. Shell V-Power (Ron 95), Shell V-Power Nitro Plus (Ron 98) dan Shell V-Power Diesel (CN 51) kini hadir dengan teknologi terbaru yang dapat membersihkan 100 persen endapan yang menghambat performa mesin.

Pengujian juga sudah membuktikan penggunaan Shell V-Power secara konsisten melindungi bagian vital mesin dari endapan di masa mendatang. Penggunaan Shell V-Power teknologi baru diklaim dapat merontokkan endapan yang biasanya ada di komponen kunci pada sistem pembakaran dan dapat mendongkrak kinerja mesin.

Endapan yang menghambat performa mesin dapat terbentuk di berbagai macam teknologi mesin dan berimbas negatif terhadap efisiensi dan performa dari kendaraan tersebut, terutama di mesin berteknologi modern yang memiliki tekanan dan temperatur lebih tinggi sehingga endapan lebih mudah muncul di bagian vital mesin, contohnya injektor bahan bakar.

Sementara pembersihan endapan dengan rangkaian Shell V-Power teknologi baru digadang-gadang dapat mengembalikan performa mesin hingga kondisi 100 persen.

Ingrid Siburian, Direktur Shell Mobility Indonesia, mengatakan, “Shell V-Power pertama kali diluncurkan 20 tahun lalu dan kini menjadi salah satu bahan bakar berkualitas yang paling banyak digunakan di pasaran. "Shell V-Power merupakan bahan bakar pilihan bagi 20 persen pelanggan bahan bakar kami di seluruh dunia," jelas Ingrid melalui keterangannya.

Dia melanjutkan, teknologi baru Shell V-Power kini lebih sempurna dari teknologi sebelumnya, dan dapat digunakan pada semua generasi mesin untuk menyempurnakan performa, baik mesin yang lebih konvensionalC ataupun teknologi Internal Combustion Engine (ICE) modern.

Shell V-Power teknologi terbaru akan diluncurkan mulai 20 Juni 2023 mulai dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Banten dan Jawa Barat untuk produk bensin, lalu secara bertahap diikuti dengan produk diesel dan di area operasional lain Shell di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Sumatra Utara.

Pengujian yang menyeluruh membuktikan bahwa penggunaan rangkaian Shell V-Power teknologi terbaru secara konsisten dari waktu ke waktu dapat meningkatkan performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Shell juga sudah memastikan pencampuran kimia di formulasi baru ini tetap kompatibel dengan bahan bakar dengan kandungan nabati yang lebih tinggi.

Kemudian, Shell V-Power juga merupakan satu-satunya bahan bakar performa tinggi yang dipercaya dan direkomendasikan oleh merek-merek otomotif terdepan di dunia seperti Scuderia Ferrari, BMW M series, dan Ducati.

Kemitraan dengan nama-nama besar di dunia balap ini merupakan ajang pengujian yang utama bagi pengembangan produk Shell, termasuk Shell V-Power teknologi terbaru. Tantangan esktrim di arena balap memastikan konsumen kami dapat menikmati produk bahan bakar berkualitas dengan standar tertinggi.

Untuk merayakan kemitraan panjang antara Shell dengan mitra inovasi yang paling ikonik, Scuderia Ferarri, Shell juga menghadirkan promosi koleksi model mainan seri Ferrari New Era. Koleksi ini akan hadir mulai tanggal 20 Juni 2023 dan terdiri atas The Ferrari 330 P4, The Ferrari Daytona SP3, Ferrari 296 GTB Plug-in Hybrid, serta Ferrari Formula 1 F1-75.

Keempat model mainan ini akan dikeluarkan secara berurutan setiap tiga minggu dan bisa didapatkan oleh pelanggan yang sudah menjadi anggota program loyalitas Shell Go+ serta melakukan transaksi dengan nilai yang telah ditentukan di seluruh SPBU Shell.