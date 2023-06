Seperti Ertiga, Suzuki XL7 Kini Kebagian Versi Hybrid

JawaPos.com - Suzuki XL7 kini mendapatkan sentuhan dan ubahan baru untuk terus meningkatkan minat dan kepuasan pelanggan di Indonesia. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada Kamis (15/6) kemarin resmi meluncurkan produk terbaru New XL7 Hybrid yang mengusung tagline 'New Energy to Move Further' di Jakarta sebagai inisiasi kehadirannya di seluruh jaringan Suzuki secara Nasional.

Semangat dan sentuhan baru yang dibawa oleh New XL7 Hybrid menandai keberadaannya sebagai SUV 7 penumpang ramah lingkungan dengan teknologi hybrid pertama di kelasnya. Hadirnya XL7 versi hybrid sendiri menyusul adiknya, Ertiga yang sudah lebih dulu kebagian mesin gabungan motor listrik dan pembakaran konvensional itu.

Matsushita Ryohei, 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia mengatakan bahwa New XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki yang berupaya memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan untuk mobilitas keluarga modern sehari-hari.

“New XL7 Hybrid tetap mengusung desain SUV yang gagah dan fungsional untuk keluarga, dan saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang ramah lingkungan," ujar Matsushita di Jakarta.

Matsushita menambahkan, penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV 7 penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid. "Keluarga Indonesia bisa segera merasakan pengalaman baru berpetualang bersama New XL7 Hybrid sekaligus berkontribusi positif terhadap lingkungan,” imbuhnya.

Daya tarik yang terdapat pada New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

SHVS sendiri meliputi dua komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500 cc berkode K15B. Perangkat teknologi tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan.

Pada akhirnya, kombinasi mesin demikian diklam bisa membuat emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan. Teknologi SHVS yang praktis dan terbukti minim biaya perawatan ini tidak perlu dikhawatirkan oleh penggunanya, karena untuk komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama delapan tahun.

Tampilan sebagai SUV pun semakin tegas dengan sejumlah pembaruan pada sisi eksterior, antara lain seperti new front grill design yang kini mendapatkan sentuhan black color dan new black wheel sehingga lebih gagah. Selain itu penggunaan teknologi kemudahan berkendara diberikan lewat fitur new autolight with guide me light dan new auto retractable mirror dan sentuhan minor di sisi eksterior.

Kenyamanan dalam mengendarai New XL7 Hybrid turut ditingkatkan lewat sejumlah hal baru seperti new E-mirror touchscreen, new cruise control, new interior color, new black wood pattern ornament instrument panel dan new gear shift indicator. Sedangkan rasa aman diperjalanan juga ditunjang dengan adanya fitur new hill hold control untuk menjaga posisi mobil saat stop & go di jalan menanjak.

New XL7 Hybrid diklaim ditawarkan kepada masyarakat Indonesia dengan harga yang kompetitif di kelasnya. Sebagai gambaran, berikut adalah harga yang berlaku di wilayah DKI Jakarta secara on the road:

XL7 Hybrid Alpha AT: Rp 304.900.000

XL7 Hybrid Alpha MT: Rp 293.900.000

XL7 Hybrid Beta AT: Rp 294.900.000