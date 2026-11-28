Oleh Vinna Melwanti

KASUS penganiayaan yang berujung kematian di Malang menyita perhatian publik. Linimasa ramai. Empati mengalir untuk korban. Kecaman diarahkan kepada mereka yang diduga terlibat. Publik mulai menyusun cerita, mencari motif, bahkan membentuk kesimpulan.

Kemarahan masyarakat bisa dimengerti. Ada seorang anak perempuan yang meninggal dunia. Ada keluarga yang kehilangan. Sebagai ibu yang memiliki anak perempuan, saya pun ikut marah. Sulit membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang harus menerima kenyataan anaknya tidak akan pulang lagi.

Kehilangan seorang anak bukan perkara yang selesai ketika berita mulai mereda. Tidak ada penjelasan yang bisa mengembalikan kehidupan korban. Tidak ada proses hukum yang dapat menghapus duka keluarga. Namun, setidaknya, proses hukum yang berjalan dengan benar dapat memastikan bahwa kematian ini tidak berlalu tanpa pertanggungjawaban.

Namun, di tengah kemarahan itu, ada satu hal yang harus kita kawal bersama: proses hukum.

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Jangan Kehilangan Prioritas Belakangan, pernyataan kepolisian mengenai fasilitasi ujian sekolah bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini turut menjadi perhatian.

Hak pendidikan memang harus dilindungi. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Itu prinsip yang tidak perlu diperdebatkan.

Namun, ada persoalan yang jauh lebih besar. Ini adalah perkara penganiayaan yang berujung kematian. Maka, publik berhak memastikan bahwa penyidikan berjalan serius, menyeluruh, dan tidak kehilangan fokus.

Ujian sekolah bisa difasilitasi. Hak pendidikan tetap bisa dipenuhi. Tetapi jangan sampai urusan itu justru lebih menonjol dibanding keseriusan mengungkap perkara yang telah merenggut nyawa.

Keduanya sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi merupakan bagian dari perlindungan anak. Sementara mengusut dugaan tindak pidana sampai tuntas merupakan bagian dari tanggung jawab penegakan hukum.

Persoalannya adalah bagaimana kepolisian menempatkan prioritas dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik. Ketika perhatian masyarakat tertuju pada nasib anak-anak yang diduga terlibat, jangan sampai perhatian terhadap korban justru tersisih.

Keluarga korban juga memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan. Mereka berhak mengetahui bahwa setiap dugaan, setiap keterangan, dan setiap bukti diperiksa secara sungguh-sungguh.

Polisi Harus Bekerja Tuntas Penyidikan bukan sekadar menetapkan siapa yang diduga terlibat. Ada kronologi yang harus dibuka. Ada saksi yang harus diperiksa. Ada motif yang harus didalami. Ada peran masing-masing pihak yang harus dipastikan berdasarkan bukti.

Jika terdapat lebih dari satu pihak yang diduga terlibat, penyidik perlu mengurai peran masing-masing. Tidak boleh ada kesimpulan yang dibangun hanya berdasarkan cerita yang beredar. Tidak pula boleh ada fakta penting yang terlewat karena tekanan untuk segera memberikan jawaban kepada publik. Di sinilah profesionalitas penyidik diuji.

Publik tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, keinginan untuk mendapatkan jawaban tidak boleh membuat proses hukum berjalan tergesa-gesa. Kesimpulan harus lahir dari pemeriksaan dan alat bukti, bukan dari ramainya desakan di media sosial.

Transparansi juga bukan berarti seluruh detail penyidikan harus dibuka begitu saja. Ada batas-batas yang perlu dijaga, terlebih karena perkara ini melibatkan anak-anak. Identitas, privasi, dan proses pemeriksaan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, menjaga kerahasiaan proses bukan alasan untuk membiarkan publik tanpa informasi. Kepolisian tetap perlu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara, langkah yang telah dilakukan, serta tahapan berikutnya.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa perkara ini ditangani dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar karena kasusnya sedang ramai, melainkan karena ada nyawa yang hilang dan ada dugaan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

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Perlindungan Anak dan Hak Korban Apalagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum masih berusia anak. Sistem peradilan pidana anak memiliki aturan dan perlindungan tersendiri.

Prinsip perlindungan anak harus tetap dihormati. Anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan hukum. Mereka tetap memiliki hak atas pendampingan, pendidikan, dan proses peradilan yang sesuai dengan usianya.

Tetapi, perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh menghilangkan hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Jangan sampai pembicaraan mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum membuat kita lupa bahwa ada anak lain yang kehilangan nyawanya. Hak pendidikan bagi anak yang diduga terlibat tetap penting. Hak korban untuk mendapatkan keadilan juga sama pentingnya.

Keadilan tidak seharusnya dibangun dengan mengabaikan salah satu pihak. Justru di sinilah negara harus menunjukkan bahwa hukum mampu melindungi hak setiap orang sekaligus memastikan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana.

Jangan Sampai Terlupakan Kasus ini jangan hanya ramai ketika menjadi berita. Jangan hanya serius ketika perhatian publik sedang tertuju ke Malang.

Sebab, linimasa punya ingatan pendek. Hari ini ramai, besok bisa berganti cerita. Perhatian publik bisa berpindah ke persoalan lain. Tetapi keluarga korban tidak pernah bisa mengganti kehilangan anaknya dengan berita lain.

Karena itu, pengawasan masyarakat tetap diperlukan. Bukan untuk mengambil alih tugas penyidik, bukan pula untuk menghakimi pihak-pihak yang belum terbukti bersalah. Melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti di tengah jalan dan setiap perkembangan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kita juga perlu menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang belum terverifikasi. Jangan menyebarkan identitas anak, membangun tuduhan berdasarkan potongan cerita, atau menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Kritik harus tetap diarahkan pada hal yang paling penting: apakah penyidikan sudah dilakukan secara menyeluruh? Apakah seluruh pihak yang relevan telah diperiksa? Apakah setiap peran telah diurai berdasarkan bukti? Dan apakah keluarga korban mendapatkan kejelasan atas proses yang sedang berjalan?

Ada nyawa yang hilang. Ada keadilan yang harus diperjuangkan.

Ada pula pesan penting bagi kita semua. Kekerasan terhadap anak bukan persoalan sepele yang bisa selesai dengan permintaan maaf atau penyelesaian antarkeluarga. Ketika sebuah peristiwa berujung pada hilangnya nyawa, penanganannya harus mengikuti hukum yang berlaku.

Polisi harus memastikan perkara ini diproses sampai tuntas. Bekerja profesional, transparan dalam batas yang dibenarkan, dan tidak kehilangan fokus pada pengungkapan peristiwa.

Jangan sampai yang paling cepat selesai justru perhatian publiknya, sementara pencarian keadilan bagi korban masih berjalan. (*)