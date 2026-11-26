Oleh : H. Rivqy Abdul Halim

Ketua DKP Panji Bangsa

Anggota F-PKB DPR RI

KETIMPANGAN ekonomi merupakan persoalan struktural yang terus mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Knight Frank dalam The Wealth Report 2026 mengungkapkan bahwa populasi ultra-high-net-worth-individuals (UNHWI) atau individu dengan kekayaan bersih di atas 30 juta USD di Indonesia diperkirakan meningkat sekitar 81,7% hingga 2031. Proyeksi jumlahnya bertambah dari 3.833 pada 2026 menjadi 6.966 pada 2031. Persentase pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia masih berhadapan dengan persoalan upah, keterbatasan akses ekonomi, dan daya beli. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan bukan hanya terletak pada pertumbuhan kekayaan nasional, melainkan juga pada distribusi dan pemerataan ekonomi.

Ketimpangan ini bukan persoalan baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah ini berakar dari perlawanan rakyat terhadap foedalisme dan kolonialisme. Gerakan perjuangan dan kesadaran Nasional ini dikenal dengan sejarah Kebangkitan Nasional. Pada masa ini, ada tawaran pemikiran yang menarik, dengan menggabungkan paham Sosialisme dengan doktrin keIslaman. H.O.S Tjokroaminoto melalui bukunya, Islam dan Sosialisme (1924), menawarkan pemikiran bahwa Sosialisme bukan sebagai produk monopoli pemikiran Barat. Islam sendiri telah lahir dan mengajarkan nilai serta prinsip persaudaraan, persamaan, dan tanggung jawab sosial. Bagi H.O.S Tjokroaminoto, Sosialisme harus berlandaskan keimanan kepada Tuhan, bukan materialisme yang menyingkirkan agama. Ia menolak individualisme yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Ia juga menyerukan pembebasan manusia dari ketertindasan dan ketidakadilan.

Selain H.O.S Tjokroaminoto, dalam perjalanan gerakan Sosialisme Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh Ali Syariati, seorang intelektual yang terkenal dari Iran. Salah satu karya Ali Syariati paling awal adalah menerjemahkan buku karya Abdul Hamid Jaudah as-Sahhar yang diberi judul, “Abu Dzar, Sosialis Penyembah Tuhan yang pertama”. Melalui figur Abu Dzar al-Ghiffari, Syariati menguraikan kritik terhadap penumpukan kekayaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kisah Abu Dzar yang menentang kemewahan penguasa dengan merujuk pada QS At-Taubah: 34 memberikan penekanan bahwa keimanan tidak dapat dipisahkan dari sikap terharap ekonomi. Kekayaan bukan persoalan yang berdiri sendiri, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dalam penggunaannya serta konsekuensi sosial dari penguasaannya.

Dalam bukunya, Ali Syariati juga menjelaskan bahwa kritik terhadap ketimpangan sosial telah menjadi bagian dari misi kenabian sejak periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Islam hadir bukan hanya untuk melakukan pembaruan akidah, tetapi juga mengoreksi struktur sosial yang memungkinkan eksploitasi dan pemusatan kekayaan. QS Al-Humazah ayat 1–2 mengecam perilaku menumpuk harta, sedangkan QS Al-Ma’un ayat 1–3 menghubungkan pendustaan agama dengan pengabaian terhadap anak yatim dan orang miskin. Kedua ayat tersebut memperlihatkan hubungan yang substantif, antara kesalehan individual dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tauhid memiliki konsekuensi dalam membangun relasi ekonomi yang tidak menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi.

Pandangan Tauhid sebagai prinsip pembebasan oleh Syariati ini, juga ditemukan pada pemikiran dan gerakan KH. R. Asnawi, seorang ulama dari Kampung Bendan, Kudus. KH. R. Asnawi menentang ketidakadilan sistem Kolonial Belanda. Semasa hidupnya, pada saat Regeringsreglement 1854 ditetapkan, pemerintan Kolonial membentuk klasifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yakni orang Eropa pada lapisan atas, golongan Timur Asing pada lapisan menengah, dan pribumi ditempatkan pada lapisan paling bawah. Waktu itu, dalam kehidupan ekonomi masyarakat kecil, termasuk pedagang dan buruh pelinting rokok di Kudus, menghadapi hubungan kerja yang tidak seimbang. Sistem upah borongan, ketergantungan terhadap majikan, dan pemotongan upah memperlihatkan ketimpangan relasi antara pemilik modal dan pekerja.

Kiai Asnawi menggunakan pendekatan fikih untuk mengkritik penerapan sistem ekonomi Kolonial yang menindas pribumi. Ia menolak penumpukan harta yang menjadi instrumen penindasan, praktik rentenir dengan bunga pinjaman berlipat, penguasaan konsesi tanah secara berlebihan, serta pungutan yang membebani masyarakat miskin pribumi. Melalui majelis taklim, Kiai Asnawi membangun ruang pendidikan dan pembelaan masyarakat. Sikapnya terhadap jabatan yang diberikan pemerintah kolonial dan penggunaan atribut penjajah juga memperlihatkan pentingnya memahami hukum berdasarkan alasan serta konteks yang melatarbelakanginya, sebagaimana kaidah al-hukmu yaduru ma'a al-'illah.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kiai Asnawi turut berperan sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan anggota delegasi Komite Hijaz. Di sisi yang lain, Kiai Asnawi juga turut berkontribusi dalam membidani berdirinya Sarekat Islam (SI) pada 9 November 1911 di Surakarta yang juga menjadi komisaris SI di Mekkah dan penasihat SI Kudus. Kemudian dari lingkar gerakan bersama H.O.S Tjokroaminoto bersama Kiai asnawi mengembangkan pemikiran yang sama bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dan menolak penindasan antar manusia. Gagasan tersebut menegaskan bahwa sosialisme yang berlandaskan keimanan bukanlah gagasan yang memisahkan agama dari persoalan kemanusiaan.

Sanad Perjuangan Sosialisme-Islam Indonesia tidak pernah putus, Dari H.O.S Tjokroaminoto, Ali Syariati, dan Kiai Asnawi, terdapat kesinambungan pemikiran bahwa keimanan harus memiliki konsekuensi sosial. Tauhid tidak cukup dimaknai sebagai pengakuan teologis, tetapi juga menjadi landasan etis untuk menolak eksploitasi, membatasi dominasi kekayaan, dan memperjuangkan distribusi kesejahteraan. Pemikiran tersebut menemukan ruang keberlanjutan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Sejak Khittah 1926, NU memiliki landasan perjuangan keberpihakan terhadap mustadh'afin, prinsip kemaslahatan, serta instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pesan QS Al-Hasyr ayat 7 memberikan landasan penting agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok orang kaya.

Gagasan mengenai sosialisme yang berlandaskan nilai ketuhanan juga memiliki jejak dalam lingkungan intelektual NU. Pada 1964, H.A. Notosoetardjo menulis “Tinjauan Agama Islam terhadap Sosialisme Indonesia”. Karya tersebut memperlihatkan bahwa cita-cita sosialisme yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan memiliki ruang dalam tradisi pemikiran Islam Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian menemukan artikulasi politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bagi PKB, keadilan sosial tidak cukup ditempatkan sebagai prinsip normatif, tetapi harus menjadi dasar dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam perspektif tersebut, Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang relevan. Perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan penguasaan tanah, dari sini kemudian terbit reforma agraria. Reforma agraria tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan administratif penerbitan sertifikat, jauh daripada itu adalah sebagai koreksi terhadap struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Melalui kebijakan legislasi, yang di dalamnya menghasilkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria memandatkan bahwa pemerataan akses terhadap tanah perlu diarahkan untuk memperkuat posisi petani, mencegah konsentrasi penguasaan lahan, dan menjamin keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

Dimensi keadilan diartikan sebagai tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial. PKB selalu berupaya soal perluasan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan agar masyarakat kelas bawah, setidaknya pada desil 1 sampai 5 memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan 6 tahun terakhir, pembiayaan BPJS Kesehatan membutuhkan setidaknya RP759,48 triliun yang bersumber dari iuran peserta dan APBN. Data ini menunjukkan besarnya tanggung jawab negara atas jaminan kesehatan masyarakatnya. Selanjutnya, PKB juga mendorong melakukan penataan ulang manajemen dan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) agar kekayaan nasional memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wajib hukumnya 70% hasil dari kekayaan SDA nasional harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai manfaat ekonominya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

Persoalan berikutnya adalah struktur pembiayaan negara yang selama ini sangat bergantung pada penerimaan perpajakan. Pada 2026, sekitar 85% pendapatan negara berasal dari pajak. Padahal, dalam perspektif keadilan distributif, pembebanan pajak harus didasarkan pada prinsip kemampuan membayar (ability to pay). Masyarakat berpenghasilan rendah tidak semestinya menanggung beban fiskal yang mengurangi kapasitas pemenuhan kebutuhan dasarnya, sementara itu kelompok pemilik kekayaan besar perlu memberikan kontribusikan yang lebih proporsional. Atas dasar itu, pengkajian pajak kekayaan (wealth tax) layak menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan. Bersamaan dengan itu, optimalisasi penerimaan negara dari SDA perlu dikembangkan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Dengan demikian reformasi fiskal tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada koreksi distribusi beban pembiayaan pembangunan dan pemerataan manfaat kekayaan nasional.