JawaPos.com - Sebanyak 35 kesepakatan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok diteken sekaligus, dengan nilai investasi sekitar USD15 miliar atau Rp274 triliun (kurs 1 USD = Rp18.271). Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan dilakukan di acara Forum Bisnis Indonesia - China 2026 yang digelar oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok di Shenzhen, Jumat (20/11).

“Hari ini, saya menyaksikan 35 kesepakatan yang sangat besar dan sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Kerja sama mencakup sektor-sektor yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu ketahanan pangan, hilirisasi mineral dan energi baru, ekonomi digital, bioteknologi, industri manufaktur, infrastruktur dan logistik. Sejumlah proyek tersebut secara keseluruhan juga diproyeksikan membuka lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

Presiden pun mengajak dunia usaha kedua negara untuk terus menerjemahkan eratnya hubungan Indonesia - RRT ke dalam kerja sama konkret yang membawa manfaat dan kemakmuran bersama.

Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Thohir, yang biasa disapa Boy Thohir, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan langsung penandatanganan komitmen kerja sama tersebut, di tengah padatnya agenda Konferensi Tingkat Tinggi APEC.

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Menurutnya, kehadiran Kepala Negara memberi keyakinan kepada dunia usaha kedua negara bahwa kemitraan Indonesia dan Tiongkok memperoleh dukungan penuh dari tingkat tertinggi pemerintahan.

Lebih lanjut Boy menyampaikan bahwa pencapaian ini diraih bukan pada masa yang mudah. “Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penataan ulang rantai pasok dunia, mitra-mitra Tiongkok justru memperbesar komitmennya di Indonesia. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang terus mendalam dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Pada aspek penyiapan sumber daya manusia, Komite Tiongkok Kadin Indonesia bersama dengan mitra bisnis dari kedua negara akan terus melanjutkan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan universitas-universitas terkemuka di Tiongkok.