Tragedi Yardan dan Nyawa Pemain Muda di Balik Gemerlap Kompetisi Sepak Bola

Oleh: Eri Irawan, penggemar sepak bola yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya

DI Maguwoharjo Football Park, Sleman, Yardan Akhsani Taqwa mengalami benturan yang kemudian merenggut nyawanya. Pemain berusia 14 tahun itu tengah memperkuat Sleman Timur FA dalam kompetisi Junior Premier League Zona DIY U-14 melawan Kepek Raya FC, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Saat itu, Yardan berlari mengejar bola lambung yang dioperkan kawannya. Penjaga gawang lawan keluar dari sarangnya untuk mempersempit ruang tembak. Keduanya kemudian berbenturan keras.

Yardan tergeletak dan mengerang kesakitan di atas rumput. Awalnya, insiden itu mungkin dianggap sebagai cedera biasa. Namun, pemeriksaan medis menunjukkan kondisi yang jauh lebih serius. Benturan pada bagian ulu hati menyebabkan pendarahan pada organ hati.

Berdasarkan keterangan Ketua Umum Sleman Timur FA, Pramusetyo, saat kejadian pihak klub tidak menemukan fasilitas penanganan darurat yang memadai dari panitia. Tidak tersedia tandu maupun ambulans, sementara keberadaan petugas medis juga menjadi persoalan yang dipersoalkan pihak klub. Yardan akhirnya dibawa ke RS Hermina menggunakan kendaraan sendiri sebelum dirujuk ke RSUP Dr Sardjito.

Selama sebelas hari menjalani perawatan, Yardan menjalani tiga kali operasi dan membutuhkan lebih dari 70 kantong darah. Namun, upaya dokter untuk menyelamatkannya tidak berhasil. Pada 11 November 2026, Yardan mengembuskan napas terakhir.

Di lingkungannya, Yardan dikenal sebagai anak yang penuh semangat. Pelajar SMPN 3 Sleman itu menempuh perjalanan cukup jauh dari rumahnya di Kecamatan Mlati menuju tempat latihan di Wedomartani, Kecamatan Ngemplak.

"Semangatnya luar biasa. Kami itu latihan di Wedomartani. Lapangan kami di Wedomartani dan Mas Yardan itu rumahnya di Mlati. Jadi jauh, tapi Mas Yardan semangat terus," kenang Pramusetyo.

Tragedi yang Berulang Insiden Yardan memperpanjang daftar pemain sepak bola yang meninggal dunia akibat benturan saat pertandingan. Di Indonesia, Save Our Soccer mencatat setidaknya lima pemain sepak bola profesional yang meninggal setelah mengalami insiden serupa.

Pemain Persebaya, Eri Irianto, meninggal dunia pada 3 April 2000 setelah berbenturan dengan pemain PSIM Yogyakarta, Samson Noujine Kinga. Ia kemudian mengalami serangan jantung.

Pada 15 Maret 2009, Jumadi, pemain Pupuk Kaltim Bontang, meninggal dunia setelah mengalami kerusakan organ dalam akibat terjangan kaki pemain Persela Lamongan.

Peristiwa yang mirip dengan Yardan dialami Akli Fairuz, pemain Persiraja Banda Aceh. Ia meninggal pada 16 Mei 2014 akibat pendarahan organ dalam setelah berbenturan dengan kiper PSAP Sigli, Agus Rohman.

Penjaga gawang Persela Lamongan, Choirul Huda, juga meninggal dunia pada 15 Oktober 2017 setelah mengalami benturan di bagian dada dan rahang ketika bertabrakan dengan rekan setimnya, Ramon Rodrigues.

Terakhir, pada 21 Desember 2021, pemain Tornado FC, Taufik Ramsyah, meninggal dunia setelah mengalami benturan di kepala saat bertanding melawan Wahana FC dalam kompetisi Liga 3.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa risiko cedera serius dalam sepak bola bukan persoalan baru. Namun, setiap kejadian semestinya menjadi pelajaran agar perlindungan terhadap pemain terus diperbaiki.

Sepak Bola dan Risiko Cedera Sejak awal perkembangannya, sepak bola memang memiliki potensi membahayakan fisik pemain. Dalam buku A People's History of Football, Mickael Correia mengutip The Miracles of King Henry VI karya Ronald Knox dan Shane Leslie yang menggambarkan sepak bola sebagai permainan yang kerap berakhir dengan cedera dan kecelakaan.

Pada 1583, penulis pamflet Inggris Philipp Stubbes bahkan menggambarkan sepak bola rakyat sebagai permainan yang lebih menyerupai praktik berdarah daripada permainan persahabatan. Ia menyebut pemain saling menjatuhkan hingga menyebabkan kaki patah dan hidung berdarah.

Gambaran serupa disampaikan Hippolyte Violeau pada 1859. Menurutnya, permainan sepak bola hampir selalu menimbulkan luka atau benturan, mulai rahang patah, tulang rusuk remuk, hingga lengan dan kaki patah.

Kekerasan dalam sepak bola kemudian berkurang seiring perkembangan aturan permainan. Seperangkat regulasi dibuat untuk menjadikan sepak bola lebih tertib dan beradab. Sanksi di lapangan juga berperan mengurangi kekerasan, terutama tindakan yang disengaja, meskipun risiko cedera tidak pernah sepenuhnya bisa dihilangkan.

Hari ini, keselamatan pemain menjadi salah satu perhatian dalam regulasi sepak bola modern. International Football Association Board (IFAB), lembaga yang menetapkan Laws of the Game, telah memberikan ruang bagi kompetisi untuk menerapkan pergantian pemain permanen tambahan apabila seorang pemain mengalami atau diduga mengalami gegar otak. Pemain yang diganti melalui mekanisme tersebut tidak boleh kembali bermain.

Aturan ini menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak hanya memikirkan kelangsungan pertandingan, tetapi juga keselamatan pemain. Penanganan cedera tidak boleh dianggap sebagai gangguan yang menghambat permainan.

Keselamatan Bukan Hanya Urusan Liga Profesional Bagaimana dengan sepak bola Indonesia?

Kompetisi profesional telah memiliki perhatian lebih besar terhadap penanganan pemain yang cedera di lapangan. Namun, persoalan keselamatan juga perlu mendapat perhatian serius dalam pertandingan amatir dan kelompok usia.

Kasus Yardan memperlihatkan pentingnya kesiapan penanganan darurat dalam kompetisi semacam itu. Terkait insiden tersebut, pihak klub menyatakan tidak tersedia petugas medis, tandu, maupun ambulans dari panitia. Sementara itu, pihak penyelenggara memberikan keterangan berbeda dengan menyebut petugas medis tersedia, tetapi ambulans tidak tersedia pada hari pertandingan.

Perbedaan keterangan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah pentingnya memastikan setiap pertandingan memiliki sistem penanganan darurat yang benar-benar siap digunakan.

Tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun sebelum seluruh fakta diperiksa, penyelenggaraan turnamen kelompok usia masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Persoalannya bisa berkaitan dengan ketidakpahaman penyelenggara, tim peserta, ofisial, maupun keterbatasan biaya untuk menyediakan fasilitas dan tenaga medis.

Padahal, pertandingan sepak bola tetap memiliki risiko cedera serius, sekalipun pesertanya masih berusia anak-anak. Karena itu, kesiapan medis seharusnya menjadi bagian dari standar dasar penyelenggaraan, bukan fasilitas tambahan yang disediakan jika anggaran memungkinkan.

Wafatnya Yardan tak cukup hanya untuk ditangisi. Air mata kelak akan mengering. Kenangan pahit kelak akan tergantikan dengan yang manis. Namun, pemangku kepentingan sepak bola Indonesia harus menjadikan berpulangnya Yardan sebagai tonggak perhatian serius terhadap keselamatan pemain di lapangan.