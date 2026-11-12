Berantas Narkotika dan Penyalahgunaan Vape Oleh Oknum, Jangan Rampas Hak Konsumennya

Oleh Ariyo Bimmo *) SUATU BARANG dibuat tentu memiliki tujuan. Misal, pisau dapur yang pada dasarnya jelas ditujukan untuk membantu proses masak. Namun, di tangan pihak yang salah, pisau dapur bisa menyimpang dari fungsi semestinya. Ketika itu terjadi tentu yang perlu menjadi perhatian adalah penyalahgunaannya. Bukan serta-merta mempertanyakan apakah pisau dapur perlu dilarang total keberadaannya.

Pesannya sederhana: ketika suatu produk disalahgunakan, respon yang diperlukan adalah menangani penyalahgunaan tersebut secara tepat, sembari melihat secara proporsional penggunaan produk yang sesuai dengan peruntukannya.

Penyalahgunaan Harus Ditindak, Tapi Bukan Alasan untuk Menghapus Pilihan

Saya kira pesan ini relevan di tengah munculnya wacana pelarangan menyeluruh terhadap vape atas dasar temuan kandungan zat terlarang pada cairan atau e-liquid vape.

Tentu vape berbeda dari pisau dapur. Perumpamaan tadi mengingatkan kita agar membedakan penggunaan suatu produk dari tindakan tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan produk itu untuk melakukan kejahatan.

Vape sendiri memiliki risiko terhadap kesehatan dan perlu dikendalikan. Namun, sebaiknya kita tidak mengabaikan bahwa keberadaan vape ditujukan sebagai pilihan alternatif dengan risiko kesehatan yang lebih rendah bagi perokok dewasa, dibandingkan mereka terus merokok.

Untuk pemberantasan narkotika di Indonesia, dukungan saya penuh. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan aparat terkait harus menindak penyelundup, pengedar, hingga bandar narkoba dengan seluruh cara yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam konteks penyalahgunaan vape, ada jarak yang harus dijelaskan. Mengapa temuan penyalahgunaan seakan dapat mendasari pelarangan seluruh produk. Apa dasar hukumnya? Mengapa pilihan pengawasan dan penindakan yang lebih terarah dianggap tidak cukup?

Dan yang tidak bisa dilupakan, bagaimana nasib konsumen dan pelaku usaha vape yang patuh?

Pengalaman Perlu Didengar, Bukti Tetap Diuji

Di tengah perdebatan ini, suara konsumen mudah tenggelam. Mereka adalah orang-orang yang berhasil lepas dari kebiasaan rokok dengan beralih ke vape. Ada juga perokok-perokok yang tengah mempertimbangkan beralih untuk memperbaiki kesehatannya.

Saya pernah menghadiri kegiatan rontgen bersama yang diikuti sekitar 80 konsumen dewasa vape. Saat itu, mereka berkumpul ketika kekhawatiran mengenai penyakit paru-paru akibat vape sedang ramai dibicarakan.

Hasil rontgen para konsumen vape itu menunjukkan kondisi yang cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah peserta turut berbagi pengalaman mengenai perubahan kondisi yang mereka rasakan setelah beralih dari kebiasaan merokok, bahkan mereka yang baru berpindah selama enam atau delapan bulan.

Ini pengalaman yang saya saksikan. Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa hasil rontgen yang baik membuktikan vape aman. Rontgen tidak menangkap seluruh gangguan kesehatan, apalagi memastikan risiko penyakit dalam jangka panjang.

Toh pengalaman semacam ini tetap perlu didukung dengan penelitian. Namun, keterbatasannya sebagai bukti ilmiah tidak membuat para konsumen vape ini kehilangan hak untuk didengar. Faktanya, banyak di antara mereka yang memutuskan beralih setelah mempelajari berbagai kajian yang ada tentang vape.

Satu contoh adalah penelitian Peter Hajek dan rekan-rekan yang dimuat dalam New England Journal of Medicine pada 2019. Hajek menemukan bahwa, dengan dukungan perilaku yang sama, rokok elektronik membantu lebih banyak peserta berhenti merokok selama satu tahun dibanding terapi pengganti nikotin: 18 persen berbanding 9,9 persen.

Sekali lagi, temuan itu tidak berarti vape mutlak aman. Tapi ada potensi di sana bagi perokok dewasa yang ingin meninggalkan kebiasaan merokok.

Bagi saya, pengalaman ini mengajarkan satu hal penting.

Mereka memang bukan peneliti dengan laboratorium dan latar belakang keilmuan. Mereka adalah konsumen yang mencoba mencari bukti pada kondisi tubuhnya sendiri. Tetapi mereka merasa telah mengambil langkah ke arah gaya hidup yang lebih baik, lalu ingin mengetahui apakah pilihan itu membawa perubahan positif. Lebih dari itu, mereka ingin didengar.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur, termasuk tentang manfaat yang mungkin diperoleh, risiko yang tetap ada, dan hal-hal yang belum diketahui.

Hak atas kesehatan tidak otomatis berarti hak menggunakan vape tanpa batas. Namun, hak itu memberi alasan kuat bagi warga untuk meminta kebijakan yang mempertimbangkan pilihan pengurangan risiko secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam perumusan kebijakan, mereka berhak dan sepatutnya didengar. Konsumen tidak boleh dianggap sekadar sebagai objek regulasi. Mereka jugalah yang pada akhirnya akan paling terdampak.

Maka dari itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah dorongan pelarangan total terhadap vape diiringi dengan solusi bagi konsumen, yang akan kehilangan pilihannya? Tanpa solusi konkret, mereka akan dihadapkan pada keputusan untuk kembali ke kebiasaan yang risikonya lebih tinggi atau terpaksa mencari vape dari pasar ilegal.

Regulasi Sudah Ada, Pengawasan yang Perlu Diperkuat

Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan komprehensif mengenai vape. UU Kesehatan mengatur pengamanan zat adiktif dan menyebut perlunya standar dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan. PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pembatasan, termasuk larangan penjualan kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. BPOM juga sudah mempunyai aturan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.

Artinya, ada perangkat yang perlu dijalankan dan dievaluasi. Kalau dianggap tidak memadai, jelaskan letak kelemahannya dan mengapa pelarangan total menjadi jawaban yang lebih baik.

Bagi pelaku usaha, wacana larangan punya dampak yang panjang. Ada stok yang dibeli, sewa tempat yang dibayar, pekerja yang bergantung pada usaha, dan keluarga yang perlu dihidupi.

Pelaku usaha tentu tidak boleh mengabaikan kewajibannya. Legalitas bersifat mutlak. Produk harus jelas asalnya, penjualan harus mengikuti aturan, dan klaim kesehatan tidak boleh berlebihan. Tetapi mereka juga berhak meminta kejelasan: apa yang dilarang dan berdasarkan apa?

Tidak adil rasanya apabila kewajiban pelaku usaha terhadap regulasi yang ada diganjar dengan larangan total akibat tindakan segelintir pihak yang beroperasi secara ilegal. Toh BNN sendiri menyatakan produk vape legal 100% bebas dari kandungan zat terlarang.

Pemerintah perlu bersikap bijak. Imbalan dari kepatuhan semestinya adalah kejelasan dan perlindungan. Selama suatu kegiatan tidak dilarang oleh ketentuan yang berlaku dan pelaku usahanya memenuhi persyaratan, jangan memperlakukannya seolah-olah sudah menjadi pelanggaran hanya karena ada usulan pelarangan. Ini tak ubahnya kriminalisasi prematur.

Apabila saya bisa berpesan, teman-teman konsumen dewasa dan pelaku usaha untuk ikut bersuara. Sampaikan pengalaman dengan jujur, bawa bukti yang bisa diperiksa, patuhi aturan, berikan masukan dalam forum kebijakan, dan laporkan pelanggaran melalui kanal resmi.

Mari kita dukung pemberantasan narkoba, lindungi anak-anak dari akses terhadap produk adiktif, dan tuntut pengawasan yang nyata. Serta juga terbuka untuk berdialog dan bermitra dengan pemerintah yang berwenang. Mari kita sama-sama memastikan bahwa kebijakan tetap berimbang dan memenuhi hak konsumen, benar-benar dijalankan, diawasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.