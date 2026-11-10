Masa Depan Polri Ditentukan oleh Rekonstruksi Pendidikan dan Kultur Akademik

Oleh: Kombes Pol. Dr. Benny Maringan Saragih, S.H., S.I.K., M.Si. Ketua Program Studi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) - PTIK Lemdiklat Polri.

Pendidikan kepolisian berada pada titik penting dalam perkembangan institusi penegak hukum modern. Perubahan lingkungan strategis global, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), kompleksitas kejahatan transnasional, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mengubah tantangan yang dihadapi kepolisian.

Perubahan tersebut juga memengaruhi kebutuhan kompetensi profesional. Kejahatan siber, manipulasi informasi, penipuan berbasis teknologi, eksploitasi data, dan jaringan kriminal lintas negara menuntut kemampuan analitis yang melampaui penguasaan prosedur operasional konvensional.

UNESCO (2023), melalui Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education, mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, kesetaraan akses, dan efektivitas pedagogis. Setahun kemudian, UNESCO menerbitkan AI Competency Framework for Teachers yang menekankan pentingnya kompetensi manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, etis, dan berpusat pada manusia.

Dalam konteks tersebut, transformasi pendidikan kepolisian perlu dibangun melalui tiga agenda yang saling melengkapi. Pertama, perubahan paradigma pendidikan dari dominasi transfer pengetahuan menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, etis, dan adaptif. Kedua, rekonstruksi kultur akademik yang menjunjung integritas, keteladanan, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, serta penelitian berkualitas. Ketiga, orientasi masa depan kepolisian yang menempatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, legitimasi institusi, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.

Ketiga agenda tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Perubahan kurikulum tanpa dukungan kultur akademik berisiko berhenti pada pembaruan dokumen. Kultur akademik tanpa relevansi operasional dapat terisolasi dari kebutuhan organisasi. Sementara itu, orientasi masa depan tanpa landasan ilmu pengetahuan berisiko melahirkan kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

Paradigma Baru Pendidikan Kepolisian Transformasi pendidikan kepolisian harus dimulai dari perubahan paradigma mengenai hakikat pendidikan itu sendiri. Selama ini, pendidikan kepolisian kerap dipahami melalui pembentukan disiplin, penguasaan peraturan, internalisasi prosedur, dan peningkatan keterampilan teknis. Seluruh unsur tersebut tetap menjadi fondasi penting profesionalisme aparat penegak hukum.

Namun, kompleksitas persoalan keamanan kontemporer menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan prosedural saja tidak selalu memadai. Polisi di lapangan tidak hanya menghadapi persoalan yang jawabannya tersedia dalam buku pedoman. Mereka juga harus menafsirkan hukum, menilai risiko, memahami konteks sosial, mempertimbangkan aspek etis, dan mengambil keputusan dalam waktu terbatas.

Perlunya perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan literatur akademik tentang pendidikan dan pelatihan kepolisian. Frade dan Walsh (2026), melalui kajian pemetaan literatur, menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang ini masih menghadapi fragmentasi konseptual. Perhatian terhadap pengembangan penalaran analitis, pertimbangan etis, dan pemikiran kritis belum seimbang dengan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada keterampilan teknis serta prosedur operasional.

Pendidikan dan pelatihan memang tidak perlu dipisahkan secara kaku. Keduanya harus saling melengkapi. Pelatihan membentuk kecakapan untuk bertindak, sedangkan pendidikan memperluas kemampuan memahami mengapa suatu tindakan diperlukan, kapan tindakan tersebut tepat, bagaimana konsekuensinya dinilai, serta dalam batas hukum dan etika apa tindakan itu dapat dibenarkan.

Dengan demikian, pendidikan kepolisian perlu membentuk personel yang tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu menjelaskan alasan, dasar hukum, konsekuensi, dan legitimasi dari keputusan yang diambil. Penguasaan prosedur membantu polisi bertindak secara konsisten, sementara nalar kritis memungkinkan mereka menilai kesesuaian prosedur dengan persoalan yang dihadapi. Kemampuan reflektif juga diperlukan untuk mengevaluasi tindakan, mengenali kekeliruan, dan memperbaiki pendekatan pada kesempatan berikutnya.

Kebutuhan tersebut semakin penting seiring perubahan masyarakat dan lingkungan keamanan. Globalisasi, mobilitas penduduk, perkembangan ekonomi digital, dinamika generasi muda, serta penyebaran informasi melalui media sosial memengaruhi cara masyarakat memahami kewenangan, keamanan, keadilan, dan hubungannya dengan aparat negara. Pada saat yang sama, kejahatan semakin memanfaatkan teknologi dan jaringan yang melampaui batas geografis.

Situasi ini mengharuskan polisi mengintegrasikan pengetahuan hukum dengan kriminologi, sosiologi, psikologi, ilmu komunikasi, teknologi informasi, dan kebijakan publik. Persoalan keamanan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran norma yang berdiri sendiri. Dalam banyak situasi, persoalan tersebut berkaitan dengan relasi kekuasaan, konflik kepentingan, perilaku kelompok, serta kondisi sosial ekonomi.

Karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu ditempatkan sebagai kompetensi inti pendidikan kepolisian. Berpikir kritis bukan berarti mempertanyakan setiap keputusan atau menolak otoritas organisasi. Kemampuan ini mencakup kecakapan menguji informasi, menilai kualitas bukti, membandingkan alternatif penjelasan, mengidentifikasi asumsi, serta menarik kesimpulan secara logis dan proporsional.

Dalam pelaksanaan tugas, kompetensi tersebut diperlukan ketika menilai keterangan saksi, memeriksa konsistensi bukti, menyusun hipotesis penyidikan, menentukan prioritas penanganan gangguan keamanan, hingga mengevaluasi kebijakan. Polisi yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah menyamakan dugaan dengan fakta, popularitas informasi dengan kebenaran, atau kebiasaan organisasi dengan praktik yang selalu tepat.

Perubahan paradigma juga menuntut pembaruan metode pembelajaran. Pengajaran yang terlalu bertumpu pada ceramah, hafalan, dan pengujian reproduksi informasi perlu dilengkapi dengan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), studi kasus, simulasi pengambilan keputusan, diskusi dilema etis, dan refleksi pengalaman lapangan.

Werth (2011), dalam kajiannya tentang pelatihan berbasis skenario di akademi kepolisian, membahas penggunaan latihan pemecahan masalah untuk mengembangkan pengetahuan khusus kepolisian sekaligus keterampilan tingkat tinggi, termasuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Tinjauan sistematis mengenai program pelatihan awal calon polisi yang tersedia melalui UCL Discovery juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat mendukung pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Pengalaman praktis serta pendampingan instruktur berperan penting dalam menghubungkan teori dengan keterampilan.

Implikasinya, pendidikan kepolisian perlu membangun hubungan yang sistematis antara teori, penelitian, dan praktik. Peserta didik harus memahami cara merumuskan masalah penelitian, membaca literatur ilmiah, menilai kualitas data, menginterpretasikan hasil analisis, dan mengenali keterbatasan suatu kesimpulan.

Kompetensi tersebut tidak hanya diperlukan oleh peneliti atau pejabat penyusun kebijakan, tetapi juga personel operasional. Sebagai contoh, evaluasi program pencegahan kejahatan harus mampu menguji apakah perubahan yang terjadi benar-benar berkaitan dengan intervensi kepolisian atau dipengaruhi faktor lain.

Rekonstruksi Kultur Akademik Perubahan pendidikan kepolisian tidak akan mencapai hasil mendalam jika hanya berfokus pada pembaruan kurikulum, penambahan fasilitas, atau penggunaan teknologi digital. Perubahan yang lebih mendasar terletak pada kultur akademik yang menentukan bagaimana pengetahuan diproduksi, perbedaan pendapat diperlakukan, integritas dijalankan, dan pengalaman organisasi diterjemahkan menjadi pembelajaran.

Kultur akademik bukan sekadar suasana intelektual di ruang kelas atau tradisi penelitian di perguruan tinggi. Kultur ini tercermin dalam nilai, kebiasaan, dan praktik yang membentuk cara anggota komunitas akademik berpikir, berdialog, menguji gagasan, serta mempertanggungjawabkan pengetahuannya.

Dalam pendidikan kepolisian, tantangannya adalah membangun hubungan yang produktif antara disiplin institusional dan kebebasan berpikir, pengalaman praktis dan pengujian ilmiah, serta loyalitas organisasi dan keberanian akademik untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperbaiki.

Schein dan Schein (2017), dalam Organizational Culture and Leadership, menjelaskan bahwa kultur organisasi berkembang melalui asumsi dasar, nilai yang dinyatakan, dan artefak yang terlihat dalam kehidupan organisasi. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perubahan formal tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku.

Sebuah institusi dapat menetapkan integritas sebagai nilai utama dan mendorong inovasi sebagai agenda strategis. Namun, penerapannya bergantung pada sejauh mana nilai tersebut tercermin dalam keputusan pimpinan, pola komunikasi, sistem penghargaan, dan perilaku sehari-hari.

Tantangan ini semakin relevan ketika pendidikan kepolisian bergerak menuju profesionalisasi berbasis pengetahuan. Parker-McLeod (2026), dalam kajiannya mengenai pembelajaran reflektif, eksperiensial, dan autentik dalam pendidikan awal kepolisian, menegaskan bahwa pembentukan profesionalisme tidak hanya bergantung pada materi pendidikan. Mekanisme pembelajaran yang menghubungkan refleksi, simulasi, pengalaman kerja, dan penilaian kompetensi juga memiliki peran penting.

Dalam kerangka tersebut, integritas akademik harus menjadi fondasi kultur pendidikan. Integritas tidak hanya berarti menghindari plagiarisme, fabrikasi data, atau pelanggaran etika penelitian. Lebih dari itu, integritas mencakup kejujuran intelektual dalam mengakui keterbatasan argumen, keterbukaan terhadap bukti yang bertentangan, dan kesediaan memperbaiki kesimpulan ketika ditemukan informasi baru.

Pendidikan kepolisian membutuhkan kultur yang mampu membedakan kritik ilmiah terhadap gagasan dengan penolakan terhadap otoritas secara tidak bertanggung jawab. Kritik yang didasarkan pada argumentasi dan bukti justru dapat memperkuat kualitas keputusan organisasi. Melalui kritik, asumsi yang keliru dapat diperiksa sebelum menimbulkan konsekuensi operasional.

Pendidikan dan Masa Depan Polri Masa depan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengadopsi teknologi, memperbarui peralatan operasional, atau meningkatkan keterampilan teknis personel. Faktor yang lebih mendasar adalah keberhasilan membangun profesionalisme yang berlandaskan pengetahuan, integritas, legitimasi publik, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial.

Karena itu, pendidikan kepolisian perlu bergerak dari pendekatan yang dominan prosedural menuju pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi operasional, kemampuan berpikir kritis, kecakapan digital, kepekaan sosial, dan pertimbangan etis. Transformasi ini merupakan investasi strategis untuk membentuk institusi yang tidak hanya mampu merespons gangguan keamanan, tetapi juga mengantisipasi risiko dan mencegah konflik.

Masa depan kepolisian Indonesia juga harus dibangun dengan menghubungkan standar profesionalisme universal dan realitas sosial nasional. Keberagaman budaya, ketimpangan sosial ekonomi, perkembangan kawasan perkotaan, dinamika masyarakat perdesaan, serta kondisi geografis kepulauan menghasilkan persoalan keamanan yang tidak selalu dapat ditangani melalui pendekatan seragam.