Belajar Pengabdian dari KH Muhammad Yusuf Hasyim, Sang Pejuang dan Guru Kehidupan

Oleh: Abdul Wahid, Mantan Ajudan Khusus KH M. Yusuf Hasyim, kini Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI

MENJELANG penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Muhammad Yusuf Hasyim pada 10 November 2026, ingatan saya kembali kepada perjalanan panjang bersama beliau. Ada banyak peristiwa yang masih tersimpan jelas dalam ingatan. Sebagian membuat saya tersenyum, sebagian lainnya membuat saya terharu. Semuanya memberikan pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari ruang kelas mana pun.

Bagi masyarakat Indonesia, KH Muhammad Yusuf Hasyim dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh Nahdlatul Ulama, pengasuh Pesantren Tebuireng, dan tokoh politik nasional. Namun, bagi saya pribadi, beliau adalah Romo Kiai, yang kami panggil Kiai Ud atau Pak Ud. Sosok guru yang keras dalam prinsip dan tegas dalam sikap, tetapi memiliki perhatian luar biasa kepada santrinya.

Berawal dari Santri Cadangan Saya mengenal beliau sejak 1992. Saat itu, Aba mengantar saya bersama KH Muhaimin Mahsum ke Pesantren Tebuireng, Jombang. Atas saran Kiai Muhaimin, saya diarahkan tinggal di Kamar I Kompleks Al-Azhar. Tetapi ada persoalan. Nilai Ebtanas Murni (NEM) saya tidak cukup baik. Saya belum dinyatakan diterima dan hanya masuk daftar cadangan.

Bagi anak kampung seperti saya, keadaan itu cukup menggelisahkan. Saya sudah datang jauh-jauh dari Madura, tetapi belum ada kepastian bisa tinggal dan belajar di pesantren.

Pada malam pertama, Aba menghabiskan waktu semalaman di makam Hadratussyaikh. Beliau membaca Dalailul Khairat, berdoa, dan bertirakat.

Keesokan paginya, Aba menemui saya.

"Tadi malam, Aba didatangi langsung oleh Hadratussyaikh," kata beliau.

Saya terkejut. "Apa Aba ketiduran lalu bermimpi?"

"Tidak. Beliau hadir langsung di hadapan Aba," jawabnya mantap.

Saya menerima cerita itu sebagai pengalaman spiritual Aba. Namun, pesan beliau sesudahnya terus saya ingat.

"Perjuangannya berat masuk ke pesantren ini. Harus pamandet, bersungguh-sungguh. Yang paling penting, jangan sampai melanggar aturan pondok. Mengabdi dan patuhi semua perintah kiai. Dan jangan pernah lupa merutinkan ziarah ke makam."

Saya berusaha menjalankan pesan itu. Meski begitu, untuk sekadar bertemu dan bersalaman dengan Romo Kiai Yusuf Hasyim saja ternyata bukan perkara mudah.

Suatu hari, pengasuh memberikan pengarahan kepada seluruh santri. Itulah pertama kalinya saya mendengarkan langsung nasihat Kiai Ud.

"Selamat datang para santri baru. Bersungguh-sungguhlah kalian belajar di sini. Kasihan orang tua kalian bekerja di rumah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah demi membiayai kalian."

Selesai pengarahan, beberapa santri maju untuk bersalaman. Saya ikut mendekat karena ingin mencium tangan beliau. Namun, tubuh saya justru terdorong hingga terjatuh. Pak Lamro, kepala keamanan pesantren, sedang mengatur agar para santri tidak berdesakan mendekati pengasuh.

Hari itu keinginan saya untuk sungkem gagal.

Seekor Kucing Mengantarkan Saya Kesempatan bertemu Kiai Ud datang setahun kemudian, melalui peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan.

Pada 1993, sebuah pengumuman ditempel di lingkungan pesantren. Siapa pun yang berhasil menangkap kucing milik Ibu Nyai dan menyerahkannya ke Dalem Wingking akan memperoleh imbalan Rp7.500.

Bagi santri kala itu, uang sebesar itu cukup berarti. Bisa digunakan untuk membeli kopi dan makanan di Warung Mak Narti.

Suatu siang, ketika sedang duduk di depan Kompleks I Al-Azhar, tiba-tiba seekor kucing melompat di dekat saya. Saya segera menangkapnya. Ternyata itulah kucing yang sedang dicari.

Teman-teman yang melihat langsung bersorak.

"Narti! Ngopi-ngopi! Traktir! Traktir!"

Saya membawa kucing tersebut menuju Dalem Wingking. Seorang khadam kemudian meminta saya masuk lebih jauh menuju Dalem Kesepuhan.

Jantung saya mulai berdebar. Ketika melewati pintu, saya melihat Romo Kiai Yusuf Hasyim sedang duduk bersama Ibu Nyai.

Kucing itu saya serahkan kepada Ibu Nyai. Beliau tersenyum lalu menyodorkan uang Rp7.500 sesuai pengumuman.

"Tidak usah, Ibu Nyai," jawab saya pelan.

"Loh, tidak apa-apa. Ini kan hak kamu," kata beliau.

"Tidak, Ibu Nyai. Saya ikhlas."

Tiba-tiba Romo Kiai bertanya dengan suara berat yang sangat khas.

"Dari mana kamu?"

"Madura, Kiai," jawab saya.

"Ya sudah," dawuh beliau.

Percakapan kami sangat singkat. Tetapi hari itu saya akhirnya memperoleh kesempatan untuk sungkem dan mencium tangan beliau.

Uang Rp7.500 tidak saya bawa pulang. Namun, saya memperoleh sesuatu yang jauh lebih berarti bagi seorang santri, kesempatan bertemu langsung dengan guru yang sangat saya hormati.

Saya tidak pernah menyangka, pertemuan karena seekor kucing itu menjadi awal dari hubungan yang kelak membawa saya mendampingi beliau dalam berbagai urusan penting.

Belajar Politik dari Dekat Sekitar 1997 hingga 1999, saya mendapat kepercayaan menjadi ajudan khusus Romo KH Yusuf Hasyim.

Dari seorang santri cadangan yang dahulu kesulitan mendekati pengasuh, saya kemudian dipercaya mendampingi beliau dalam berbagai kegiatan, termasuk perjalanan dan pertemuan politik di Jakarta.

Saat itu Indonesia sedang menghadapi perubahan politik besar. Salah satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika saya mendampingi beliau dalam rangkaian pertemuan politik yang berkaitan dengan Poros Tengah pada 1999.

Dalam pertemuan-pertemuan itu hadir sejumlah tokoh nasional, antara lain Amien Rais, Hamzah Haz, dan Yusril Ihza Mahendra. Pembicaraan berlangsung serius karena menyangkut arah kepemimpinan nasional dan proses politik yang kemudian mengantarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dari dekat, saya melihat bagaimana Kiai Ud menyampaikan pendapat dengan tegas. Beliau tidak mudah terbawa suasana dan tidak sungkan menyampaikan pandangan yang berbeda. Saya mulai memahami mengapa beliau disegani dalam dunia politik.

Ada pula pengalaman sederhana yang sampai sekarang membuat saya tersenyum.

Suatu hari, Kiai Ud menugaskan saya menemui Menteri Sekretaris Negara, Bapak Akbar Tandjung, di Istana Negara. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul satu siang. Karena sulit mendapatkan taksi, ketika sebuah bajaj lewat, saya langsung menghentikannya.

"Ke Istana, Bang!"

Pengemudinya mengantar saya sampai ke gerbang Istana Negara. Begitu turun, saya langsung dicegat petugas Pasukan Pengamanan Presiden.

"Turun! Mau apa naik bajaj ke sini?" tanya petugas dengan nada keras.

Saya menjelaskan bahwa saya membawa tugas dari KH Yusuf Hasyim untuk menemui Menteri Sekretaris Negara. Setelah identitas dan tujuan kedatangan saya dijelaskan, petugas kemudian membantu saya masuk.

Pengalaman lain terjadi ketika situasi keamanan di sejumlah daerah sedang mencekam akibat isu dan rangkaian kekerasan yang dikenal sebagai teror ninja pada 1998 hingga 1999. Karena khawatir terhadap keselamatan beliau, saya pernah membawa celurit yang diselipkan di balik pakaian saat mendampingi Kiai Ud.

Suatu ketika beliau melihat benda yang saya bawa.

"Apa itu, Wahid?" tanya beliau.

"Celurit, Kiai. Untuk jaga-jaga. Ikhtiar saya menjaga Kiai," jawab saya terus terang.

Beliau memandang saya, kemudian tersenyum lebar.

Tidak ada kemarahan. Tidak ada pula nasihat panjang. Hanya senyum yang sampai sekarang masih saya ingat.

Kiai Ud Datang ke Pertunangan Saya Ada satu peristiwa yang sampai sekarang menjadi kenangan paling mengharukan bagi saya.

Tahun 2005, ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, saya mengajak Aba sowan ke Tebuireng untuk memohon doa restu sekaligus menyampaikan rencana pertunangan.

Saya hanya berniat berpamitan dan meminta keberkahan. Tetapi Kiai Ud justru menggoda saya. Beliau memanggil Ibu Nyai ke arah kamar belakang.

"Ibu, ini Wahid mau tunangan, kita kok nggak diundang?"

Ibu Nyai keluar sambil tersenyum.

"Loh, iya ta?"

Saya menjadi salah tingkah. Dengan gugup saya menjawab, "Nggih, Kiai, Ibu Nyai. Nanti kalau acara resepsi pasti saya undang."

Dalam hati, saya berpikir acara pertunangan di kampung tentu terlalu kecil untuk merepotkan seorang ulama dan tokoh nasional seperti beliau.

Ternyata saya keliru.

Pada hari pertunangan, ketika keluarga sedang berkumpul di rumah, tiba-tiba sebuah mobil datang. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, dari mobil itu turun Romo KH Yusuf Hasyim.

Saya hampir tidak percaya. Beliau benar-benar datang untuk menghadiri pertunangan saya.

Keluarga dan para tetangga terkejut. Saya sendiri nyaris menangis. Seorang kiai besar yang memiliki begitu banyak urusan bersedia menempuh perjalanan jauh hanya untuk menghadiri acara keluarga seorang santrinya.

Beliau bahkan memimpin doa bagi keberkahan rencana pernikahan kami.

Pada kesempatan lain, Kiai Ud kembali membuat kejutan dengan datang langsung ke kediaman saya di Madura, juga tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bagi saya, itulah sisi Kiai Ud yang sangat membekas. Di tengah kesibukan sebagai tokoh nasional, beliau tetap memberikan perhatian kepada santrinya, bahkan untuk urusan keluarga yang sederhana.

Pahlawan dalam Ingatan Saya Saya sering merenungkan perjalanan hidup sendiri. Pada 1992, saya datang ke Tebuireng dengan status cadangan. Untuk bersalaman dengan pengasuh saja saya pernah terjatuh karena dihalangi keamanan. Setahun kemudian, seekor kucing mengantarkan saya ke hadapan beliau. Beberapa tahun sesudahnya, saya justru dipercaya mendampingi beliau dalam pertemuan-pertemuan penting yang berkaitan dengan masa depan Indonesia.

Dari Kiai Ud, saya belajar keberanian menyatakan pendapat, keteguhan memegang prinsip, dan kesetiaan terhadap amanah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang tokoh yang disegani dalam percaturan politik nasional tetap memiliki waktu dan perhatian untuk seorang santri biasa.

Catatan sejarah telah merekam perjuangan beliau. Sejak bergabung dengan Laskar Hizbullah untuk mempertahankan kemerdekaan, menjalani pengabdian di bidang politik dan parlemen, hingga mengasuh Pesantren Tebuireng selama puluhan tahun, beliau menunjukkan pengabdian kepada agama, masyarakat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Muhammad Yusuf Hasyim pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi penghormatan penting atas pengabdian panjang beliau kepada Indonesia.

Sebagai santri yang pernah memperoleh kepercayaan mendampingi beliau, saya menyambut penghormatan tersebut dengan rasa syukur dan haru. Saya juga teringat kepada Aba yang dahulu bertirakat semalaman di makam Hadratussyaikh dan berpesan agar saya bersungguh-sungguh belajar, menaati aturan pesantren, serta mengabdi kepada kiai.

Seandainya hari ini saya bisa kembali duduk di hadapan Romo Kiai Yusuf Hasyim, saya ingin menyampaikan terima kasih atas seluruh kepercayaan, bimbingan, dan kasih sayang yang beliau berikan.

Selamat atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, Romo Kiai.

Bagi negara, gelar tersebut merupakan penghormatan atas jasa dan perjuangan beliau. Bagi saya, beliau telah lama menjadi pahlawan yang memberikan teladan secara langsung dalam kehidupan.

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal perjuangan Romo KH Muhammad Yusuf Hasyim, mengampuni segala khilaf beliau, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.