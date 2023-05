Hexagon Nation Branding di KTT ASEAN

INDONESIA sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kesuksesan ini diapresiasi banyak pihak, termasuk pemimpin negara-negara ASEAN, karena Indonesia mampu mendesain KTT secara out of the box. Ini mengulang kesuksesan dan apresiasi terhadap gelaran KTT G-20 yang berlangsung di Bali akhir 2022 lalu.

KTT ini tidak hanya menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara negara-negara ASEAN melalui keketuaan Indonesia, tetapi juga momentum mempromosikan Indonesia sebagai tuan rumah yang ramah dan bersahabat. Melalui KTT ASEAN, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pertemuan bergengsi internasional tidak melulu harus di ruang-ruang formal dengan protokoler yang ketat.

Alih-alih delegasi negara-negara ASEAN duduk dalam format lazimnya KTT dan rapat-rapat formal internasional, mereka disuguhi suasana pertemuan yang santai dan bersahabat namun tetap elegan. KTT ASEAN menyuguhkan keindahan laut Labuan Bajo, kedigdayaan perahu pinisi, alunan musik sasando, serta aneka kekayaan alam dan budaya Nusantara.

Terlepas dari hasil dan capaian-capaian penting yang dirumuskan, perhelatan KTT ASEAN di Labuan Bajo perlu dilihat sebagai sebuah upaya membangun citra dan reputasi Indonesia (nation branding), bukan hanya di kawasan, melainkan juga di level global. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan konsep hexagon branding Simon Anholt untuk memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan KTT ASEAN ini untuk memperkuat citra positifnya di mata dunia.

Nation branding merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memperkuat citra suatu negara di mata dunia. Citra suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik, tetapi juga oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan lingkungan. Menurut Anholt (2007), negara yang berhasil memperkuat citra positifnya adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara enam dimensi, yang disebut dengan hexagon branding.

Enam dimensi itu adalah budaya, masyarakat, pariwisata, investasi, kepentingan internasional, dan brand yang dipasarkan. Keenamnya saling terkait membentuk segi enam (hexagon) yang selanjutnya menjadi competitive identity suatu negara. Dalam hal ini, KTT ASEAN di Labuan Bajo menjadi ajang yang strategis bagi Indonesia dalam memperkuat citra positifnya melalui enam dimensi tersebut.

Pertama, budaya. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan menunjukkan kekayaan budaya dan seni yang dimilikinya. Labuan Bajo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pulau-pulau eksotis, taman nasional, dan pantai yang indah. Juga memiliki kekayaan budaya yang unik, seperti kesenian tari dan musik tradisional, serta adat istiadat yang masih dijaga dengan baik. Dengan mempromosikan kekayaan budaya dan seni Indonesia, citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki warisan budaya yang kaya semakin diperkuat.

Kedua, manusia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah dan bersahabat. Melalui KTT ASEAN, Indonesia memperlihatkan multikulturalisme masyarakatnya melalui keramahannya yang khas. Para delegasi dan seluruh tamu internasional merasa dihormati dan diakui sebagai tamu yang penting. Hal itu tecermin dari kesan yang baik yang disampaikan para pemimpin ASEAN dan masyarakat internasional.

Ketiga, pariwisata. Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang menyimpan potensi, unik, dan spesial. Karena itu, Labuan Bajo masuk sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). KTT ASEAN menjadi momentum Indonesia mempromosikan pariwisata sekaligus memperkuat kesiapan Labuan Bajo tidak hanya sebagai destinasi berwisata, tetapi juga sekaligus destinasi meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) kelas dunia. Karena itu, ke depan tren positif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo akan terus meningkat sehingga memberikan spillover effect bagi kemajuan daerah.

Keempat, investasi. Indonesia terus melakukan beragam upaya untuk meningkatkan investasi asing dan menarik modal asing ke dalam negeri. Karena itu, KTT ASEAN menjadi kesempatan yang strategis untuk mempromosikan potensi investasi yang dimiliki Indonesia. Indonesia menunjukkan tidak hanya kepada para pemimpin ASEAN, tetapi juga dunia, bahwa Indonesia adalah tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi. Karena itu, ke depan peningkatan investasi asing merupakan sebuah efek limpahan.

Kelima, kepentingan internasional. Indonesia terus menampilkan dirinya sebagai aktor penting dan memiliki peran strategis dalam percaturan politik global. Melalui KTT ASEAN, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional, apalagi dengan status sebagai ketua ASEAN. Sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di level global.