Fikih Peradaban untuk Kemanusiaan

FORUM tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam (in-depth). Yakni ”Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace”. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah gejolak dan konstelasi geopolitik global yang penuh dengan konflik kekerasan dan pertumpahan darah. Invasi Rusia atas Ukraina, kekerasan di Sudan, persekusi bangsa Palestina oleh Israel dan masih banyak lagi menandai terkoyaknya nilai kemanusiaan universal.

Fikih (fiqh) dalam konteks ini tidak bisa hanya dimaknai dalam perspektif nomenklatur keagamaan yang sempit (baca: hukum halal-haram). Lebih dari itu, fikih harus dimaknai sebagai sebuah pandangan dunia (worldview) yang berisi narasi keagamaan yang kompleks-mendalam tentang seluruh aspek peradaban manusia. Pandangan dunia dimaksud mencakup aspek normatif (cetak biru) beserta peta jalan yang lebih konkret dan operasional untuk merealisasikannya.

AICIS di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya awal Mei yang dibuka Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas itu dihadiri ratusan peserta dan pembicara tamu dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Mesir, Turki, AS, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Menag mengajak para pembicara merefleksikan kembali bangunan epistemologis fikih yang dianggapnya telah mapan, sakral, dan tertutup.

Siklus Peradaban

Apa yang diimajinasikan pada tema AICIS kali ini adalah terkonstruksinya sebuah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang ternyata tidak menjamin terjaganya nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi (Hans Joas, 2003; Philip K. Lawrence, 2016).

Di sana-sini masih dijumpai konflik bersenjata, kekerasan, dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan ekonomi-politik yang ironisnya acap kali dijustifikasi oleh nalar agama. Nilai kemanusiaan (value of humanity) tereduksi menjadi sekadar objek penderita dalam perlombaan mengejar kejayaan antar peradaban.

Pada mulanya adalah era pencerahan (aufklarung/enlightenment) di Eropa Barat. Era ini ditandai berbagai temuan, capaian, dan terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti vaksin dan obat-obatan; mesin untuk kendaraan (air, laut, dan udara); listrik; hingga komputer.

Namun, era pencerahan juga telah menghasilkan sisi gelap (dark side) dalam peradaban manusia. Ditemukannya mesiu dan senjata menjadi titik awal dari bencana kemanusiaan akibat penyalahgunaan temuan tersebut. Bangsa-bangsa lemah menjadi korban dari era pencerahan akibat penemuan senjata oleh bangsa-bangsa maju.

Memang era kolonialisme telah berakhir. Namun, penjajahan dalam bentuk lain masih tetap berlangsung dan tetap memakan korban bangsa-bangsa yang lebih lemah. Dalam hal ini, kebanyakan dari bangsa-bangsa muslim masuk dalam kategori ini. Betapapun mayoritas bangsa-bangsa muslim kaya akan sumber daya alam, deprivasi dan ketergantungan terhadap bangsa-bangsa maju tidak dapat dicegah akibat keterbelakangan di berbagai bidang.

Di atas itu semua, kejayaan bangsa-bangsa Barat akibat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan tanpa akhir. Pada saatnya nanti (entah kapan) mereka mengalami masa-masa suram, surut, dan akhirnya tenggelam. Mengikuti teori siklus peradaban Ibnu Khaldun (2016), setiap peradaban mengalami lima tahapan siklus berikut: kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemunduran, dan kematian atau kehancuran. Dalam bahasa Alquran, setiap kejayaan dan kehancuran dipergilirkan (tadawul) bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini (QS 3:140).

Bangsa-bangsa yang hari ini menikmati kejayaan seperti AS pun bukan perkecualian. Konon, sudah ada tanda-tanda kemunduran dan pembusukan di berbagai bidang yang –jika tidak bisa direvitalisasi dengan baik– pada saatnya nanti dapat mengantarkannya ke jurang kehancuran (Donald Przebowski, 2009; Michael Hart, 2018).

Demikian pula peradaban Islam. Umat muslim pernah mengalami masa kejayaan melalui berbagai imperium atau dinasti yang datang silih berganti. Dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayah II di Kordoba, dan dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Kejayaan Islam pernah mengantarkan umat muslim pada masa keemasan (golden age) yang belakangan menginspirasi kejayaan bangsa Eropa.