Manchester United Ragu Rekrut Adam Wharton, Kenapa?

Adam Wharton tampil impresif bersama Crystal Palace. (@adamwharton10)
JawaPos.com–Manchester United dikabarkan mulai meragukan langkah mereka untuk merekrut gelandang Crystal Palace Adam Wharton. Kekhawatiran utama muncul karena gaya bermain Wharton dinilai terlalu mirip dengan bintang muda mereka, Kobbie Mainoo.
Adam Wharton, 22, sebelumnya masuk dalam daftar target Manchester United untuk menggantikan Casemiro yang berpotensi hengkang. Pemain jebolan Blackburn Rovers itu tampil impresif musim lalu dan berperan penting dalam keberhasilan Crystal Palace menjuarai Piala FA.
Performanya membuat dia berpeluang tampil bersama timnas Inggris di Piala Dunia musim panas ini. Namun, menurut laporan Mirror, profil permainan Adam Wharton yang cenderung mirip dengan Kobbie Mainoo membuat manajemen Manchester United berpikir ulang.
Saat ini, di bawah arahan Michael Carrick yang semakin dekat dengan status pelatih permanen, Mainoo menjadi pilar utama di lini tengah bersama Casemiro. Keduanya dianggap memiliki chemistry yang solid, sehingga klub ingin mencari gelandang baru yang bisa melengkapi Mainoo, bukan yang memiliki karakter serupa.
Sebagai alternatif, United dikabarkan mengincar beberapa nama lain seperti Elliot Anderson, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, hingga Aurelien Tchouameni, yang dinilai memiliki gaya bermain lebih mendekati Casemiro.
Meski begitu, peluang untuk mendatangkan Wharton belum sepenuhnya tertutup. United disebut-sebut bisa merekrut lebih dari satu gelandang pada bursa transfer musim panas ini, terutama mengingat masa depan Manuel Ugarte yang belum jelas setelah hanya sekali menjadi starter di era Carrick.
Faktor finansial juga akan sangat menentukan. Jika berhasil lolos ke Liga Champions, United akan memiliki anggaran transfer yang lebih besar untuk memperkuat skuad.
Musim panas lalu, mereka mendatangkan empat pemain, namun sektor lini tengah justru kurang mendapat perhatian. Ketergantungan United terhadap Mainoo terlihat jelas saat absen dalam laga melawan Leeds pekan lalu. Tanpa dirinya, tim kesulitan membangun serangan dari lini belakang dan akhirnya kalah 2-1.
Kemampuan progresi bola dari lini tengah yang dimiliki baik oleh Mainoo maupun Wharton menjadi aspek krusial yang masih perlu diperkuat.
