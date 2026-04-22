Wisata Waterpark Baru, Berkonsep Tematik Pertama di Indonesia, Terinspirasi Snack saat Kecil 

Waterpark tematik. (ist)
JawaPos.com – Waterpark atau taman bermain air memang menjadi salah satu tempat wisata favorit keluarga. Sebab, pada umumnya waterpark memiliki area permainan yang unik dan sesuai dengan usia anggota keluarga.
Seperti yang hadir dalam Taro Waterpark di Makassar baru-baru ini, tepatnya di kawasan Tallasa City. Menjadi destinasi keluarga, Taro waterpark memiliki konsep unik. Yakni menghadirkan berbagai wahana tematik yang terinspirasi dari snack varian Taro.
Berdiri di atas lahan ±1 Ha yang terintegrasi di dalam kawasan Tallasa City, Taro Waterpark punya tiga area tematik. Pertama, Coral Volcano (Potato BBQ), yang memiliki seluncuran atau perosotan 2 jenis. Hadir dengan sentuhan warna-warni, pengunjung bisa memilih perosotan melingkar atau berundak.
Lalu di area Atlantis Treasure (Seaweed), pegunjung akan menemukan permainan air yang lebih beragam. Di mana, anak-anak bisa bermain perosotan dengan ember besar yang berisi air. Terakhir area Jungle Playground, permainan air terlihat lebih landai, yang bisa digunakan untuk anak lebih kecil. Tentunya semua area harus dalam pengawasan orang tua meskipun aman.
Untuk menunjang kenyamanan, hadir pula Rangers Store yang menyediakan merchandise eksklusif pertama di Indonesia, area FnB bertema petualangan, serta berbagai acara seru yang akan diadakan secara berkala.
Dimitri Tanudjaja, Chief Operating Officer FKS Land, mengungkapkan, Taro Waterpark adalah bentuk inovasi perusahaan dalam menyediakan fasilitas pendukung kualitas hidup. “Kami percaya hunian ideal harus mendukung kebersamaan keluarga. Taro Waterpark siap menjadi ikon baru pariwisata yang memperkuat ekosistem Tallasa City sebagai kota mandiri modern, dinamis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa kini,” ujarnya.
Hadir dalam Grand Opening Taro Waterpark, figur publik Baim mengungkapkan, petualangan adalah momen penting bagi orang tua untuk membangun kedekatan dan tumbuh bersama anak.
“Menurut saya, keberadaan Taro Waterpark bukan sekadar tempat rekreasi, tapi ruang untuk menciptakan pengalaman berharga. Petualangan seperti ini penting karena menjadi sarana anak belajar bereksplorasi dan orang tua ikut terlibat di dalamnya,” jelas Baim didampingi Artika Sari Devi beserta kedua buah hati mereka.
