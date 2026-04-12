Tumbang dari Persija Jakarta, Simak 3 Fakta Menarik Laga Tandang Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya kalah dari Persija Jakarta. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya harus kalah menghadapi Persija Jakarta di Super League pekan ke-27. Laga yang berakhir dengan skor telak 0-3 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4).
Persija Jakarta langsung tampil menyerang yang membuat Persebaya bermain bertahan. Hal tersebut membuat Persija mampu unggul lebih dahulu melalui gol penalti yang dicetak Allano menit ke-16.
Di babak kedua, Persija berhasil menambah keunggulan. Eksel Runtukahu mencetak brace pada menit ke-54 dan 76 yang membuat Persebaya tidak berkutik hingga akhir laga.
Ada tiga fakta menarik dari laga tandang Persebaya setelah kalah dari Persija. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Setelah kekalahan melawan Persija, membuat Persebaya menelan tiga kekalahan beruntun di laga tandangnya. Melansir Transfermarkt, Persebaya terakhir kali menang di laga tandang saat melawan PSIM Jogjakarta pada Januari. Di musim ini, Persebaya sudah mengalami empat kekalahan di laga tandang.
Persebaya kembali mengulang catatan buruk setelah tidak mampu mencetak gol di laga tandang. Sebelum tidak bisa mencetak gol di laga melawan Persija, Persebaya juga sempat tidak bisa cetak gol saat menghadapi Persib pada September tahun lalu.
Kinerja lini belakang Persebaya kembali memburuk setelah kembali kebobolan tiga gol melawan Persija. Saat melawan Persijap Jepara, Februari lalu, Green Force juga kebobolan tiga gol.
Itu tadi tiga fakta menarik dari laga tandang Persebaya setelah kalah dari Persija. Dengan hasil tersebut, Persebaya tetap menghuni posisi enam klasemen sementara dan Persija juga masih bertahan di tempat ketiga.
