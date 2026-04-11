10 Bahaya Sering Menahan Lapar, Mulai dari Maag hingga Risiko Penyakit Kronis

Ilustrasi menahan lapar (Freepik)
JawaPos.com - Kebiasaan menunda makan atau bahkan menahan lapar masih sering dianggap sepele, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Padahal, tubuh memiliki mekanisme alami yang memberi sinyal ketika membutuhkan asupan energi. Mengabaikan sinyal tersebut justru bisa berdampak serius bagi kesehatan.
Melansir dari laman Alodokter dan Halodoc, telat makan bukan hanya membuat perut terasa kosong, tetapi juga bisa mengganggu fungsi organ tubuh. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini berpotensi memicu berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit kronis.
Dalam satu hari, tubuh idealnya mendapatkan asupan makanan secara teratur, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketika pola ini terganggu, tubuh kesulitan menjaga keseimbangan energi dan metabolisme.
Berikut sederet bahaya yang mengintai jika kamu sering menahan lapar atau telat makan.
1. Sulit Konsentrasi dan Menurunnya Kinerja Otak
Otak membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Ketika kamu menahan lapar, suplai energi ke otak akan berkurang. Akibatnya, kamu bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, hingga menurunnya produktivitas kerja. Kondisi ini sering terjadi pada mereka yang melewatkan sarapan.
2. Memicu Sakit Maag
Menahan lapar dalam waktu lama dapat menyebabkan penumpukan asam lambung. Seharusnya, asam tersebut digunakan untuk mencerna makanan. Ketika tidak ada makanan yang masuk, asam lambung justru mengiritasi dinding lambung. Dampaknya, kamu bisa mengalami gejala maag seperti perut perih, mual, hingga kembung.
3. Tubuh Mudah Lelah dan Lemas
Makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh. Ketika kamu telat makan, tubuh kekurangan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah, lemas, dan tidak bertenaga. Bahkan dalam kondisi tertentu, kamu bisa mengalami penurunan performa fisik secara signifikan.
