Muhammad Ridwan
11 April 2026, 07.46 WIB

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) bersama Sekda Tri Hariadi (kiri). (Diskominfo Tulungagung/Antara)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total 16 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Mengutip Radar Tulungagung (Jawa Pos Group), pihak-pihak yang terjaring OTT saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulungagung, pada Jumat malam.

Gerbang utama Mapolres yang biasanya terbuka tampak tertutup rapat. Sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk, memperketat akses keluar-masuk area tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan dinas maupun pribadi milik pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung terlihat silih berganti memasuki area Mapolres sejak menjelang petang.

Sejumlah pejabat eselon II dan III turut terpantau hadir, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Soeroto, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, serta Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini.

Selain itu, beberapa kepala bagian dan kepala dinas lainnya juga terlihat memenuhi panggilan.

Sumber internal kepolisian yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya aktivitas lembaga antirasuah di wilayah Tulungagung. Ia menyebut kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup dengan pembatasan akses yang ketat.

“Saya yakin semua orang sudah tahu ada kegiatan KPK di sini,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya giat penindakan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ia mengakui, operasi senyap itu mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Artikel Terkait
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Digelandang ke Gedung Merah Putih KPK usai Terjaring OTT - Image
Kasuistika

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Digelandang ke Gedung Merah Putih KPK usai Terjaring OTT

11 April 2026, 16.14 WIB

Tidak Hanya Bupati Gatut Sunu, KPK Ternyata Amankan 16 Orang dalam OTT di Tulungagung - Image
Kasuistika

Tidak Hanya Bupati Gatut Sunu, KPK Ternyata Amankan 16 Orang dalam OTT di Tulungagung

11 April 2026, 06.15 WIB

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo - Image
Kasuistika

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

11 April 2026, 05.13 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

