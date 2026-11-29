JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dugaan rencana untuk menjatuhkan dirinya sebelum resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Prabowo menyebut rencana tersebut telah dibicarakan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada 3 Oktober 2024.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara 'Puncak HUT Ke-62 Partai Golkar' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11) malam.

"Bahkan pertemuannya tanggal 3 Oktober, sebelum saya dilantik. Saya dilantik tanggal 20. Sebelum dilantik, mereka sudah merencanakan saya harus diturunkan," kata Prabowo dihadapan para kader Partai Golkar.

Prabowo menilai terdapat kelompok tertentu yang tidak menghendaki pemerintahannya menjalankan kebijakan dengan benar.

Menurutnya, kelompok tersebut justru menginginkan pemerintahan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai praktik ilegal dan tindak pidana.

"Jadi, saudara-saudara, mereka tidak mau ada pemerintah yang bekerja benar untuk rakyat. Mereka tidak mau. Mereka mau pemerintah yang melindungi tambang-tambang ilegal. Mereka mau pemerintah yang melindungi judi online. Mereka mau pemerintah yang melindungi penyelundupan. Mereka mau pemerintah yang melindungi narkoba," tegasnya.

Prabowo menuding adanya upaya memengaruhi sejumlah pejabat negara melalui praktik suap. Ia menyebut hakim, perwira tinggi kepolisian, jenderal TNI Angkatan Darat hingga para menteri menjadi pihak yang diduga menjadi sasaran praktik tersebut.

"Mereka nyogok hakim kita. Mereka nyogok jenderal-jenderal kita, jenderal polisi dan jenderal tentara Angkatan Darat, TNI. Mereka nyogok menteri-menteri saya. Mereka mau nyogok saya, saudara-saudara sekalian. Mereka mau nyogok saya," ungkapnya.

Menurut Prabowo, ketika berbagai upaya tersebut dinilai tidak berhasil, muncul dugaan rencana untuk menghambat jalannya pemerintahan.

Ia menyebut kelompok tersebut tidak ingin dirinya memiliki ruang untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah disiapkan.

"Dan, dan karena mereka sudah lihat ini susah ini, akhirnya saya tidak boleh bekerja. Dan sebelum dilantik, mereka sudah merancang," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan dugaan skenario untuk menciptakan kekacauan menjelang pelantikannya di Gedung MPR.

Ia pun menyinggung sejumlah slogan yang sempat ramai digunakan dalam aksi maupun perbincangan publik, seperti Indonesia Peringatan Darurat, Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, serta penggunaan simbol One Piece.