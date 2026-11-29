JawaPos.com - Perundungan terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Tragedi dugaan perundungan dan penganiayaan yang merenggut nyawa Silva Nur Intania Putri, seorang siswi berusia 17 tahun di Malang, Jawa Timur, menjadi pengingat bahwa persoalan kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.

Pemerhati Anak sekaligus mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelindungan anak, termasuk mekanisme pencegahan, pengawasan, pendampingan korban, hingga penegakan hukum.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan individual. Dampaknya dapat meluas hingga mengganggu proses pendidikan, kesehatan mental, produktivitas, dan masa depan generasi penerus bangsa.

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"Indonesia sedang berjuang mewujudkan bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, bagaimana kita akan melahirkan generasi unggul, produktif, dan berdaya saing apabila anak-anak tumbuh dalam ketakutan, trauma, dan lingkungan yang menormalisasi kekerasan?" kata Erlinda dalam keterangannya kepada JawaPos.com.

Erlinda menjelaskan, anak merupakan investasi sumber daya manusia atau human capital yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Ketika anak menjadi korban kekerasan, dampaknya tidak berhenti pada kejadian yang dialami. Pengalaman traumatis dapat memengaruhi perkembangan sosial, emosional, kemampuan belajar, dan kepercayaan diri.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta penanganan hukum.

Korban juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik, kesulitan berinteraksi, bahkan berisiko kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.

Dari sisi keluarga, kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan beban finansial dan tekanan psikologis yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Karena itu, menurut Erlinda, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi.

Negara juga harus mampu memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan menghargai martabat manusia.

Penegakan Hukum Harus Berpihak pada Keadilan Korban Selain pencegahan, Erlinda mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan kekerasan di Malang secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Ia mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila terduga pelaku masih berusia anak, proses hukum tetap harus memperhatikan ketentuan khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan aspek proporsionalitas.

Namun, perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak korban.

Keluarga korban tetap berhak memperoleh keadilan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan, serta akses terhadap restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Erlinda juga meminta agar kemungkinan adanya kelalaian pengawasan, pembiaran, maupun keterlibatan pihak lain diperiksa berdasarkan fakta dan pembuktian hukum.

"Melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum bukan berarti membenarkan perbuatannya. Keadilan bagi korban harus ditegakkan, pertanggungjawaban hukum harus dijalankan, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku harus diarahkan agar kekerasan tidak kembali terjadi," tegasnya.

Tujuh Langkah Memperkuat Pelindungan Anak Untuk mencegah tragedi serupa terulang, Erlinda mendorong tujuh langkah strategis yang harus dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Pertama, memperkuat pengasuhan keluarga melalui komunikasi yang terbuka, kedekatan emosional, keteladanan, serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan aktivitas digital anak.

Kedua, membenahi sistem pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Sekolah perlu memiliki mekanisme deteksi dini, saluran pengaduan yang aman, layanan konseling, dan prosedur respons cepat terhadap laporan perundungan.

Ketiga, memperkuat layanan pelindungan anak melalui penyediaan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta dukungan berkelanjutan bagi keluarga korban.

Keempat, meningkatkan koordinasi penegakan hukum antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kelima, memperkuat pengawasan dan evaluasi kebijakan pelindungan anak agar kelemahan dalam mekanisme pencegahan, pengaduan, serta penanganan kekerasan dapat segera diperbaiki.

Keenam, membangun ekosistem digital yang ramah anak. Platform media sosial dan masyarakat perlu mencegah penyebaran konten kekerasan yang merendahkan martabat korban sekaligus melindungi identitas anak.

Ketujuh, membangun gerakan nasional antiperundungan dengan melibatkan organisasi perempuan, komunitas kepemudaan, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.

Menurut Erlinda, seluruh langkah tersebut harus berjalan berkesinambungan, bukan hanya muncul ketika terjadi kasus yang menarik perhatian publik.

Perlindungan Anak Jangan Berhenti pada Respons Setelah Tragedi Erlinda mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap keluarga korban, termasuk kesiapan memberikan pendampingan sebagaimana disampaikan Menteri Sosial.

Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan operasional yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Sistem pelindungan anak di Indonesia perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang lebih kuat, respons cepat, serta pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan korban.

Evaluasi tidak cukup dilakukan setelah seorang anak menjadi korban. Sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan lembaga terkait harus memiliki kemampuan mengenali potensi kekerasan sebelum berkembang menjadi peristiwa yang lebih serius.

Tragedi Malang diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam menghentikan kekerasan terhadap anak.

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