JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak adanya terobosan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perundungan hingga berujung kematian, menyusul kasus yang menimpa SN (17), siswi SMAN 7 Malang.

Eddy meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara serius dan memastikan pihak-pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perundungan yang berujung pada kematian merupakan peristiwa yang sangat serius. Saya meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian penuh dan memastikan proses hukum berjalan tegas, transparan, dan berkeadilan. Hilangnya nyawa seorang anak harus menjadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara ini," kata Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (29/11).

Dia menilai penjatuhan konsekuensi hukum perlu mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, termasuk hilangnya nyawa korban.

Menurut Eddy, apabila terdapat kendala terkait batas usia pelaku dan ketentuan peradilan anak, seluruh instrumen hukum yang tersedia perlu dikaji secara cermat agar penanganan perkara tetap mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

"Faktor usia memang memiliki konsekuensi dalam sistem peradilan anak. Namun, beratnya dampak perbuatan juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Selain penegakan hukum, Eddy mendorong penguatan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta aturan pelaksanaannya untuk meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.

Penguatan regulasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup mekanisme pencegahan, pelaporan, pendampingan korban serta tanggung jawab satuan pendidikan dalam menangani kasus perundungan.

Dia juga meminta sekolah memperkuat pengawasan dan menyediakan sistem pengaduan yang responsif agar setiap indikasi perundungan dapat ditindaklanjuti sejak dini sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Kepolisian Resor Kota Malang pada Jumat (27/11), menetapkan empat anak berhadapan dengan hukum, yakni CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16), sebagai pelaku penganiayaan terhadap SN.