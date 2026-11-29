JawaPos.com - Pemerintah Indonesia meneken berbagai kerja sama dalam kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, termasuk lawatan teranyar ke Filipina dan Tiongkok pada pertengahan November tahun ini.

Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk lebih fokus pada realisasi kerja sama, bukan hanya seremoni penandatanganan MoU semata.

Dalam kunker tersebut, Prabowo sempat bertemu dengan sejumlah pimpinan dunia seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Interaksi Prabowo dengan tokoh-tokoh dunia itu pun menarik atensi publik di media sosial (medsos).

Di ruang digital, beberapa pengguna medsos mengapresiasi komunikasi yang ditampilkan oleh Prabowo.

Pujian Trump di Manila yang menyebut Prabowo sebagai teman baik, serta pertemuan bilateral dengan Xi Jinping dan Putin di sela KTT APEC Shenzhen, dinilai oleh sebagian warganet sebagai pertanda baik.

Namun demikian, tidak sedikit pula yang mengkritisi dan menagih realisasi konkret atas berbagai kerja sama yang ditandatangani oleh pemerintah dalam kunker presiden ke luar negeri.

Karena itu, pemerintah diingatkan untuk segera menindaklanjuti berbagai hasil kerja sama tersebut.

”Antusiasme netizen sekarang nyata karena mereka melihat perubahan interaksi di forum besar. Namun, antusiasme itu hanya akan bertahan apabila komitmen yang dibawa pulang benar-benar dieksekusi, bukan berhenti di atas kertas atau sebatas MoU,” kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina Imas Damayanti.

Imas menilai, antusiasme sebagian publik merupakan respons atas dinamika diplomasi Indonesia yang terlihat lebih aktif.

Serupa dengan publik yang kritis, Imas mengingatkan bahwa persepsi positif tersebut sangat bergantung pada eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah

”Realisasi proyek dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri menjadi tolok ukur utama keberhasilan diplomasi tersebut,” lanjutnya.

Menurut Imas, jika tindak lanjut pemerintah tidak segera membuahkan hasil yang terukur, sentimen publik di medsos berpotensi berubah dengan cepat.

Tidak heran bila pada 24 November lalu, Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti komitmen investasi senilai sekitar USD 15 miliar yang diperoleh dari Indonesia-China Business Forum di Shenzhen.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa sejumlah proyek telah mengantongi persetujuan dari pihak Tiongkok.