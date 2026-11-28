JawaPos.com - Program Mudik Gratis untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) kembali hadir. Sebanyak 2.882 kursi penumpang disiapkan melalui layanan transportasi darat dengan tujuan 10 kota.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menjelaskan, program tersebut akan menggunakan 70 unit bus.

“Ada mudik gratis. Untuk di darat kita menyiapkan 70 bus untuk 10 kota tujuan,” ujar Aan dalam konferensi pers di kantornya, dikutip Sabtu (28/11).

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Sepuluh daerah yang menjadi tujuan perjalanan meliputi Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mulai mendaftar pada 2 Desember 2026. Sementara itu, jadwal keberangkatan ditetapkan pada 22-23 Desember 2026. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi yang nantinya disediakan Kemenhub.

Meski demikian, fasilitas perjalanan gratis tersebut hanya tersedia untuk keberangkatan. Kemenhub tidak menyiapkan layanan serupa bagi masyarakat yang ingin mengikuti perjalanan arus balik.

Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rudi Irawan menyebut kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat keterisian bus pada perjalanan kembali yang belum optimal.

“Saat ini masih berangkat saja, karena evaluasi tahun lalu kadang peminatnya (arus balik) nggak full. Jadi sekarang coba dioptimalkan untuk berangkatnya,” jelas Rudi.

Dalam penyelenggaraan angkutan Nataru kali ini, Kemenhub juga memanfaatkan aplikasi MitraDarat. Aplikasi tersebut akan dilengkapi peta tematik yang menyajikan informasi lokasi dan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check.

Selain itu, pemerintah akan mengoperasikan dasbor di posko pusat yang terhubung dengan data dari sejumlah pemangku kepentingan untuk mendukung pemantauan selama periode libur akhir tahun.

Di sisi pengaturan lalu lintas, Rudi mengungkapkan bahwa rancangan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan masih dalam pembahasan. Regulasi tersebut turut mengatur pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode Nataru.