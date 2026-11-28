JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Choiri Fauzi menyebut Indonesia tidak hanya menghadapi darurat kekerasan, tetapi juga darurat pengasuhan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kasus pengeroyokan terhadap siswi SMAN 7 Malang berinisial SN, 17, yang berujung meninggal dunia.

"Ini peringatan untuk kita semua, introspeksi untuk kita semua. Kita bukan hanya darurat kekerasan, tetapi darurat pengasuhan," kata Arifah di Instagram, Sabtu (28/11).

Ia mengatakan, pengasuhan anak membutuhkan penguatan dari seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Saya pikir semuanya punya tanggung jawab untuk memberikan pola asuh yang baik. Fondasi yang terkuat menurut saya adalah nilai-nilai agama, akhlakul karimah dan budi pekerti, ini yang harus kembali dikuatkan," paparnya.

Arifah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya SN. Ia berharap peristiwa serupa menjadi yang terakhir dan tidak kembali terjadi di Indonesia.

"Kami hadir ke sini untuk mengungkapkan dukacita terhadap peristiwa yang terjadi dan ini mudah-mudahan ini yang terakhir untuk di Indonesia, di mana pun tidak terjadi lagi," katanya.

Selain menyoroti pengasuhan, Arifah memastikan pemerintah akan mengawal penanganan kasus tersebut agar keluarga korban mendapatkan keadilan. Dia meminta aparat kepolisian dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara bekerja dengan hati nurani.

"Tadi saya minta kepada Kapolres, kepada seluruh pihak yang menangani kasus ini, bergeraklah dengan hati. Kalau sudah kita bergerak dengan hati, maka nurani kita yang berbicara," tuturnya.

Ia juga meminta semua pihak memberikan pendampingan dan dukungan kepada keluarga korban selama proses hukum berlangsung. Menurut Arifah, keadilan bagi keluarga menjadi hal penting setelah kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan.